اقرأ غدا بالوفد.. محكمة العدل الدولية تدين إسرائيل وتنتصر لـ غزة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "محكمة العدل الدولية تدين إسرائيل وتنتصر لـ غزة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

القرار يطالب بوقف العمليات العسكرية والهجوم على الفلسطينيين

الحفاظ على فتح معبر رفح لضمان دخول المساعدات الإنسانية

اتخاذ الإجراءات بدخول قطاع غزة لأي لجنة تحقيق أو أممية

ضرورة تحلي تل أبيب بمسئوليتها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية

مهلة شهر لإسرائيل لتنفيذ قرار المحكمة

خطة أمريكا بعد انتهاء حرب غزة.. تعيين مستشار لإدارة القطاع على رأس قوة فلسطينية