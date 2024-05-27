"ليلة النكد".. مسلم وفريد ينضمان لنجوم حفل الكويت

كشفت الجهة المنظمة للحفل الغنائي الذي يقام في الكويت ويحمل عنوان "ليلة النكد" عن انضمام المطربين مسلم وفريد لنجوم الحفل.

مسلم

وطرحت صفحة الشركة المنظمة لحفل "ليلة النكد" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" البوسترات الدعائية الخاصة بمشاركة فريد ومسلم في الحفل، المقرر إقامته يوم الخميس 20 يونيو المقبل.

وخلال الأيام الماضية، تم الإعلان عن مشاركة النجمين حمادة هلال، ورامي جمال في حفل "ليلة النكد" في الكويت، ومن المقرر طرح التذاكر يوم الثلاثاء المقبل.

فريد

فريد ومسلم

يذكر أن فريد ومسلم طرحا معا في يناير الماضي أغنية "مرجعليش" بطريقة الفيديو كليب، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان تيام علي، وتوزيع إسلام الأزرق.

وطرح مسلم قبل أيام أحدث أعماله الغنائية بعنوان "واحد زيك"، على جميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو، وهي الأغنية السادسة من ألبومه الجديد.

دارت فكرة تصوير أغنية "واحد زيك" في إطار بسيط عن تجاهل الحبيب السابق، وعدم الندم فى البعد عنه، ورفض الرجوع له مرة ثانية.