القصير يبحث كيفية دعم مبادرة الصحة النباتية في إفريقيا

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أسامة الليثي السكرتير العام للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات وذلك بهدف دعم مبادرة الصحة النباتية في إفريقيا African Phytosanitary Program (APP) والتي أطلقتها الاتفاقية الدولية للصحة النباتية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو في عام ٢٠٢٣.

الآفات والأمراض

وخلال الاجتماع أشاد "القصير" بأمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات لدورها الهام في مواجهة التحديات بالصحة النباتية بالقارة الافريقية والذي تسببه الآفات والأمراض من فقد هائل في انتاجيات المحاصيل الزراعية وضعف منظومة الامن الغذائي والتاثيرات السلبية على التجارة الدولية بين دول العالم المختلفة.

ومن جانبه وجه "الليثي" الشكر إلى وزير الزراعة على هذه الفرصة لعرض الآليات العملية وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية في الاكتشاف المبكر للآفات، من خلال المتابعة الدورية والمسح الشامل لمناطق الزراعات، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الكشف المبكر عن الآفات الحشرية والمرضية.



هذا وترجع اهمية هذه المبادرة لكونها اداة مهمة في دعم منظومة الصحة النباتية في بدول القارة الأفريقية والتي يصل عددها إلى ٥٤ دولة فضلا عن تاهيل الكوادر العاملة في مجال الصحة النباتية بالحجر الزراعي والمعاهد البحثية المتخصصة في هذا المجال.

كما يعد المشروع داعم رئيسي لجهود الحكومه المصريه للتغلب على الافات التي تسبب خسائر واضرار اقتصاديه للمزارعين وبالتالي الانتاج الزراعي المصري.

مكافحه الآفات

وجدير بالذكر أن البرنامج المقدم من جانب الاتفاقية يعمل علي تقديم الدعم الفني المطلوب لمكافحه الافات حيث تم اختيار جمهوريه مصر العربيه في سبتمبر ٢٠٢٣ ضمن نطاق شمال افريقيا للاستفاده من هذا المشروع ولتكون نواة لاستكمال البرنامج في كل دول إفريقيا مستقبلا.

حضر الاجتماع السيد الدكتور سعد موسي – المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية والإدارة المركزية للحجر الزراعي والسيد الدكتور أحمد عبد المجيد – مدير معهد بحوث وقاية النبات بمركز البحوث الزراعيه، ومن الفاو شارك كلا من السيد اروب دنج – رئيس قسم الاتصالات وأنيتا تباساج – استشارية التواصل بالإتفاقية الدولية لوقاية النباتات.