انفوجراف وفيديو.. أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٤٧ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢١ وحتى ٢٧ مايو الجاري.

مديرية الطب البيطري

وخلال هذا الاسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملاتها الرقابية على الاسواق حيث تم ضبط 2683 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية مقطعات دواجن واسماك مملحة ومقطعات ومصنعات لحوم ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما تم تحصين 144 ألف و711 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، اجتماعاً مع مديري الادرات، ورؤساء الاقسام، بالإدارات الزراعية بالمحافظة وذلك لمناقشة آخر المستجدات التي تمت لمنع زراعة الأرز وإزالة أي مشاتل لمحصول الأرز في المهد.

ونظمت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، ندوة ارشاديه لمحصول الذرة الشامية بالتعاون مع معهد بحوث البساتين والإدارة المركزية للإرشاد، لتوصيل الممارسات الزراعية الفنية للمزارعين، واهم المعاملات الخاصة بالمحصول، فضلا عن خطورة دودة الحشد الخريفية، كما تم ازالة عدد (20) حالات تعدي على الاراضي الزراعية، كذلك أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ، قافلة بيطرية مجانية بمركز كفر الشيخ، حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان.

مكافحة القوارض

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، تنفيذ حملة مكافحة القوارض ما بعد حصاد المحاصيل الشتوية، كما تم تنفيذ يوم حقلي عن محصول الخوخ، ودورة تدريبية للإدارة حول آلية تنفيذ وإدخال الحالات الخاصة على منظومة كارت الفلاح، كما عقدت مديرية الطب البيطرى، عدد من الندوات التوعوية، حول اختيار الاضحية، كذلك أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية مجانية، بالتعاون مع المجتمع المدني، لخدمة المربين، كما تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية، كما شنت المديرية 19 حملة تم المرور خلالها على عدد 41 سوق لبيع اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم حيث تم ضبط حوالي 629 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبده ودواجن مفروم واسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 679 الف و 970 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وترقيم 13290 حيوان.

وزير الزراعة اللبناني

فيما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، وزير الزراعة اللبناني وعدد من المستثمرين اللبنانيين المعنيين بقطاع الثروة السمكية، حيث تم زيارة المفرخ السمكي بالكيلو ٢١ بالإسكندرية التابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ثم قاموا بزيارة احد مصانع تعبئة الأسماك بمدينة برج العرب (المنطقة الصناعية الثالثة)، كما اسقبلته ايضا مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، والوفد المرافق له حيث تم زيارة سوق السمك وأسواق الخضر المطورة، كما تم زيارة إحدى المزارع السمكية النموذجية بغرب بورسعيد، كما تم استقبال لجنة وزارة الزراعة لمتابعة أعمال الأسمدة والتفتيش على الجمعيات الزراعية، كما تم متابعة حصاد وتوريد محصول القمح، ومتابعة الزراعات، كما تم عقد ندوة إرشادية حول محصول القطن، فضلا عن متابعة أعمال حملة مكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية.

وخلال هذا الاسبوع أيضا واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، متابعة الزراعات والتواصل مع المزارعين، كما تم المرور على زراعات القمح، ومتابعة عمليات الحصاد والتوريد، كما نفذت مديرية الطب البيطري، قافلة بيطرية، حيث تم الكشف على 1800 حالة من الدواجن 500 حالة رش ، 200 حالة كشف وعلاج مواشي ، 85 دواب ما بين جراحة وعلاج وسونار و عدد 25 حالة كشف وعلاج حيوانات أليف، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لبحث خطط العمل، ومناقشة الأعمال التي تم انجازها، كما تم زراعة عدد ١٠ نماذج من أحواض الأزولا ومتابعة استنبات الشعير كنموذج للأعلاف سهلة الاستزراع وذات الإنتاجية المرتفعة والقيمة الغذائية الكبيرة.

بينما نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، قافلة بيطرية مجانية، حيث شملت اعمال الكشف الباطني والعلاج لجميع الحيوانات بإجمالي ١٢٢٤ حيوان بين ابقار وجاموس واغنام وماعز، كما تم أيضا اعمال الكشف التناسلي وأعمال السونار بإجمالي ١٤٨ حيوان بين ابقار وجاموس واغنام وماعز، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، ٣ قوافل بيطرية ارشادية مجانية بإدارتي بنى مزار، وابوقرقاص، بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية 2317 راس ماشية، كما شنت المديرية حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم ومحلات بيع اللحوم والمجمدات، حيث تم ضبط 659 كجم من اللحوم الفاسدة والمذبوحة خارج المجازر ودواجن ومصنعات لحوم وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

فيما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، حملة على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها والمطاعم والنوادي والمدارس والسوبر ماركت للحفاظ على صحة المواطنين، حيث تم ضبط 460 كجم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما تم تنظيم ندوة ارشادية بسوق جرجا، وتناولت الندوة التربية المنزلية السليمة للطيور، مرض السعار، كما شنت ايضا مديرية الطب البيطري بمحافظة اسوان، حملات على اسواق الجزارة واللحوم والدواجن والاسماك والمطاعم، اسفرت عن ضبط 18 كجم لحوم غير صالحه للاستهلاك الادمي.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.