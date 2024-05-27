وزير الزراعة اللبناني: تبادل الخبرات مع مصر في مجال الاستزراع السمكي

خلال زيارته للإسكندرية..

أكد الدكتور عباس حسن وزير الزراعة فى لبنان، ضرورة التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب المصري في مجالات الاستزراع السمكي، وتعبئة الأسماك، مشيراً الى ضرورة التشبيك بين القطاع الخاص اللبناني والقطاع الخاص المصري برعاية الهيئات الحكومية الزراعية.

جاء دلك خلال استقبال المفرخ السمكى الكائن بالكيلو 21 غرب الاسكندرية، والتابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ووفد زراعى لبناني رفيع المستوى يتقدمهم الدكتور عباس الحاج حسن، وزير الزراعة فى لبنان، لتنفيذ جولة تفقدية لمديرية الزراعة بالإسكندرية، برفقة الدكتور ابراهيم قاسم وكيل الوزارة فى الاسكندرية، وعدد من المستثمرين اللبنانيين المعنيين بقطاع الثروة السمكية.

شملت الجولة زيارة المفرخ السمكي بالكيلو ٢١ بالإسكندرية التابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، في سبيل توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري، والعمل على تحقيق الرفاهية عن طريق التصدير ، ثم التوجه لزيارة مصنع سمرمون لتعبئة الأسماك بمدينة برج العرب بحضور وفد من المنظمة العربية للتنمية الزراعية برئاسة الدكتور إبراهيم الدُخيري و مسئولين من وزارة الزراعة اللبنانية وعدد من المستثمرين اللبنانيين المعنيين بقطاع الثروة السمكية.

وشرح المهندس محمد سعد - مدير المشروع السمكي بالتعريف بالمشروع ومساحته وكمية إنتاجه حيث يتكون المفرخ السمكي من ( ٦ أحواض على مساحة ٢٤٠٠ متر، حيث تبلغ سعة الحوض الواحد ٢٥٠ متر مكعب من المياه، يحتوي على ٣ آلاف سمكة قاروص، أو ٣ آلاف سمكة دنيس، حيث أنه بعد إنتهاء تربية الأسماك تبلغ الطاقة الإنتاجية للحوض ٣ طن سمك تسويق) كما يضم المفرخ أيضاً أحواض ( السمك البلطي الأحمر والجمبري ) وتم شرح مراحل نمو الأسماك بداية من التفريخ و حتى التسويق .

وتحدث الدكتور هاني المنشاوي عضو جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بتقديم شرح وافى لتجربة شركته في هذا المجال وتطبيقها في مصر ونجاحها الكبير ومنافستها بالأسواق لجودتها العالية واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعبئة والتغليف وتنوعت الأصناف ما بين ( الأسماك المملحه و المدخنة) بإضافات جديدة تنال إعجاب المستهلك كإضافة زيت الزيتون المعصور على البارد والزعتر للأنشوجه المملحة والتأكيد أيضاً على ضرورة إختيار أجود أنواع الأسماك المستخدمة لضمان النتائج.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، والذى رافق الوفد اللبنانى، ونهى صبري، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، الدكتورة شيرين أحمد رجب ،دكتوراه في الإستزراع السمكي ، أن الوفد زار المفرخ السمكي بالكيلو 21 بالإسكندرية التابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، مشيراً الى أن المفرخ يستهدف توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري، والعمل على تحقيق الرفاهية عن طريق التصدير.

وأوضح أنه شارك فى الزيارة وفد من المنظمة العربية للتنمية الزراعية برئاسة الدكتور إبراهيم الدُخيري، و مسئولين من وزارة الزراعة اللبنانية وعدد من المستثمرين اللبنانيين المعنيين بقطاع الثروة السمكية.

وفي نهاية الزيارة وجه الوزير اللبناني الشكر لجميع الحضور على المجهود المبذول من القائمين على التنسيق للزيارة، وأكد خلال الجولة على ضرورة التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب المصري في مجالات الاستزراع السمكي ، تعبئة الأسماك مشيراً الى ضرورة التشبيك بين القطاع الخاص اللبناني والقطاع الخاص المصري برعاية الهيئات الحكومية الزراعية .