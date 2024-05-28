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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ياسين حافظ : علاقتي مع إمام عاشور طبيعية وجوميز طلب تصعيدي للفريق الأول

ياسين حافظ
ياسين حافظ

أكد ياسين حافظ لاعب فريق الزمالك مواليد 2005، أن تهنئة إمام عاشور طبيعية خاصةً أنه زوج شقيقته.

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وتابع حافظ في تصريحات خاصة لبرنامج "+90" مع الإعلامي أمير هشام على قناة النهار: "الأمر جاء بسبب شخص ما داخل النادي، يسعى للحصول على اللقطة والصورة المنتشرة لتعليق إمام عاشور على أحد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، مفبرك".

وأضاف ياسين حافظ: "أنا إبن من أبناء النادي وعائلتي زملكاوية وتحت أمر النادي، وجوميز طلب تصعيدي للفريق الأول، وعلاقتي مع إمام عاشور طبيعية للغاية".

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