ياسين حافظ : علاقتي مع إمام عاشور طبيعية وجوميز طلب تصعيدي للفريق الأول
أكد ياسين حافظ لاعب فريق الزمالك مواليد 2005، أن تهنئة إمام عاشور طبيعية خاصةً أنه زوج شقيقته.
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وتابع حافظ في تصريحات خاصة لبرنامج "+90" مع الإعلامي أمير هشام على قناة النهار: "الأمر جاء بسبب شخص ما داخل النادي، يسعى للحصول على اللقطة والصورة المنتشرة لتعليق إمام عاشور على أحد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، مفبرك".
وأضاف ياسين حافظ: "أنا إبن من أبناء النادي وعائلتي زملكاوية وتحت أمر النادي، وجوميز طلب تصعيدي للفريق الأول، وعلاقتي مع إمام عاشور طبيعية للغاية".