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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك : ياسين حافظ ابن استفز الجماهير وإمام عاشور كان يتمنى العودة لنا

ياسين حافظ وإمام
ياسين حافظ وإمام عاشور

أكد محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه هناك حالة إيجابية من جماهير الأهلي والزمالك ظهرت في نهائيي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، ودليل على رغبة الجماهير في التواجد بالملاعب بالفترة المقبلة، وكان هناك حالة سعيدة.

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وتابع طارق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "ما حدث من ياسين حافظ قائد فريق 2005، بصفتي مشجع هو أنه اختار التوقيت الخاطئ لتهنئة إمام عاشور لاعب الأهلي رغم أنه زوج شقيقته، وهو أمر غير ناضج واستفزازي لجماهير النادي وكان لا بد من أن يحافظ على مشاعر الجماهير".

وأضاف محمد طارق: "بصفتي عضو، فاللاعب تحدث بشكل عام وتقدم باعتذار وهو تعامل بأنه شقيق زوجة اللاعب، وتم غلق الموضوع والملف مع حسين السيد عضو مجلس الإدارة المختص بقطاع الناشئين والقرار النهائي يخص مجلس الإدارة".

واستطرد: "جوميز لم يطلب تصعيد ياسين حافظ للفريق الأول، وكل ما يتردد عن منع تصعيده بسبب حالة النسب مع إمام عاشور، غير صحيح".

وقال عضو مجلس الإدارة: "ليس لدينا خصومة مع اللاعب ولكنه تصرف بشكل خاطئ وفي نفس الوقت هو ابن من أبناء النادي ووالده زملكاوي جدًا، وعائلته أعضاء داخل النادي".

واستطرد: "الجميع كان يتمنى عودة إمام عاشور للزمالك واللاعب نفسه من المؤكد أنه كان يرغب في العودة، ولكن الظروف لم تخدمه ولا أحد ينكر بأنه من أفضل اللاعبين في مصر، ووقت الحديث عن عودته لا يفيد وأتمنى له التوفيق مع منتخب مصر".

وعن نشر اللاعب صورة له بقميص الأهلي وهو طفلًا اختتم: "هناك من فترة لاعب كان يبوس شعار الزمالك وبعدها انتقل للنادي الأهلي بشكل عادي والأمر بات احترافي".

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