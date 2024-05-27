تخطي وجبة الإفطار يؤدي إلى السكتة الدماغية

تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يؤدي إلى النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو مرض السكري، هذا الاستنتاج غير المتوقع توصل إليه خبراء في مجال الأكل الصحي من جامعة كولومبيا في نيويورك.

ويقدر الخبراء أن واحداً من كل أربعة بالغين لا يتناول وجبة الإفطار بانتظام، ومع ذلك، فهي عادة غير صحية للغاية، حيث يعاني الناس من ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، يعد كلا المؤشرين من عوامل الخطر المهمة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى، الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالسمنة، وفقدان بعض العناصر الغذائية، والإصابة بمرض السكري.

تناول الطعام في وقت متأخر يزيد من خطر السكتة الدماغية

لكن حب تناول الطعام في وقت متأخر من اليوم يشكل أيضاً خطراً على الصحة، وقد أظهرت الأبحاث أن هذه العادة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري، ويقول الخبراء أن الأشخاص الأكثر صحة عادة ما يخططون لوجباتهم مقدما، ويلتزمون بجدول منتظم مع فترات محسوبة جيدا.

من المرجح أن يتناول هؤلاء الأشخاص وجبات إفطار وغداء وعشاء متوازنة العناصر الغذائية، وهم أقل عرضة للجوء إلى أنواع مختلفة من الوجبات الخفيفة، والتي تحتوي عادة على كميات كبيرة من الدهون والسكر والسعرات الحرارية.

ما لا تعرفه عن السكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية الإقفارية عندما تنقطع أو تقل إمدادات الدم عن جزء من الدماغ ويمنع ذلك أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية، وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق، وهناك نوع آخر من السكتات الدماغية هو السكتة الدماغية النزفية وتحدث عند وجود تسريب أو تمزق في أحد الأوعية الدموية في الدماغ، ما يسبب نزفًا في الدماغ ويؤدي الدم إلى زيادة الضغط على خلايا الدماغ وإتلافها.

السكتة الدماغية حالة طبية طارئة ومن الضروري الحصول على العلاج الطبي على الفور ,إذ يمكن أن يؤدي الحصول على المساعدة الطبية الطارئة بسرعة إلى تقليل تلف الدماغ ومضاعفات السكتة الدماغية الأخرى.

الخبر السار هو أن عدد الأمريكيين الذين يموتون بالسكتة الدماغية الآن أقل مما كان في الماضي ويمكن للعلاجات الفعالة أن تساعد أيضًا على الوقاية من الإعاقة الناتجة عن السكتة الدماغية.