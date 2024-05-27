الاتحاد الأوروبي: قصف خيام النازحين في رفح انتهاك لقرارات العدل الدولية (فيديو)

أكد لويس ميجيل، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن قصف خيام رفح تمثل انتهاكًا لقرارات محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى وجود تحركات دبلوماسية كبيرة في بروكسل لدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتحاد يدعم السلطة الفلسطينية للمضي قُدمًا نحو حل الدولتين، مؤكدًا أنه يُعقد اليوم اجتماعًا أوروبيًا عربيًا لإحياء عملية السلام ودعم السلطة الفلسطينية.

نبذل جهودًا مع مصر والدول العربية لوقف الحرب https://www.youtube.com/watch?v=wiIYU3Jx2oM

وأوضح، أنه يوجد إجماع دولي على ضرورة تعزيز حل الدولتين من أجل حل القضية الفلسطينية، مضيفًا: "نبذل جهودًا مشتركة مع مصر ودول أخرى في المنطقة لدعم السلطة الفلسطينية".

وأشار إلى أنه يوجد خطة عربية أوروبية لدعم عملية السلام، موضحًا: "نواصل الضغوط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة، كما أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف خيام نازحين في رفح الفلسطينية يمثل انتهاكًا لقرارات العدل الدولية".

مطالب بوقف إطلاق النار في غزة:

وطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء معاناة الفلسطينيين الأبرياء، مؤكدًا: "السكان في قطاع غزة يعانون انعدامًا بالأمن الغذائي ونطالب بإدخال مزيد من المساعدات، كما قدمنا 2000 طن مساعدات إلى الفلسطينيين في غزة من خلال 51 رحلة جوية".

إدانات دولية للهجوم على خيام النازحين في رفح:

أدان المجتمع الدولي والعربي بشدة الهجمات الإسرائيلية على مخيمات النازحين في رفح الفلسطينية وقتل المدنيين الأبرياء اللاجئين لرفح والقاطنين في مخيمات تفتقر لأقل مقومات الحياة الإنسانية، وقد أجمع خبراء ودبلوماسيون على أن استهداف رفح يمثل تصعيدًا خطيرًا في الحرب الدائرة داخل القطاع منذ ٨ شهور، وقد يؤدي إلى تداعيات كارثية على أمن منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

ومن جانبها، أصدرت الدول العربية، من بينها مصر والسعودية والأردن وقطر والكويت، بيانات إدانة لهذه المجزرة البشعة، ووصفوها بأنها انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب"، وجددت الدول مطالبة مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التدخل الفوري لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.