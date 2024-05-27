جيهان عباس: من المحتمل أن يأخذ البريكس شكل مجموعات اقتصادية

قالت الدكتور جيهان عباس، استاذ دكتور الإقتصاد بجامعة القاهرة، وعضو منصة الجلسة الثانية لـ مؤتمر البريكس الفرص والتحديات، في تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد الالكترونية، وخلال لقاءها بالمؤتمر، أن مجموعة البريكس من المحتمل أن يأخذ البريكس شكل من أشكال المجموعات الاقتصادية، او من وجهة نظرها النوادي الاقتصادية.



واضافت عباس، ان مجموعة البريكس هي من أهم المجموعات التي اتخذت نمط اقتصادي خلال الأعوام الاخيرة.



وأشارت إلى أن مجموعة البريكس لم يتم معرفة معايير قبولها للدول المتقدمة لعضويتها، حيث أن الجزائر لها أكبر قوة اقتصادية بشمال إفريقيا ورفضت عضويتها بالمجموعة.



وتحرص كلية دراسات أفريقية بالتعاون مع كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، على إقامة مؤتمر سنوي للاقتصاد وأفريقيا معًا، للإحتفاء بيوم افريقيا والذي سبق المؤتمر بيوم بتاريخ ٢٥ مايو من كل عام.



ويضم المؤتمر كوكبة كبيرة من الأساتذة أصحاب الدرجات العلمية العالية، بكلا الكليتان الدراسات الأفريقية واقتصاد وعلوم سياسية.

وبالتزامن مع الاحتفال بيوم أفريقيا، تنظم كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور عطية محمود الطنطاوي عميد الكلية، مؤتمرها السنوي تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: الفرص والتحديات" في الفترة من 26-27 مايو، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية.

وحضر الجلسة الافتتاحية، الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور عطية الطنطاوي، عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة سالي فريد رئيس قسم السياسة والاقتصاد مقرر المؤتمر، والنائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، ولفيف من الباحثين والمهتمين بالشأن الأفريقي.

ويهدف المؤتمر هذا العام بناقشة البرامج والمشروعات والمبادرات المتعلقة بتعزيز التعاون بين دول مجموعة البريكس والقارة الأفريقية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات، كما يسلط المؤتمر الضوء على أهمية دور مصر المحوري في الانضمام للتكتل الدولي الصاعد بقوة؛ لافتًا إلى أن انضمام مصر لتجمع دول البريكس يمثل رئة جديدة للاقتصاد المصري وللاقتصاديات العربية وخطوة تحقق مصالح جميع الدول الأعضاء في ظروف اقتصادية عالمية صعبة، مشددًا على أهمية الوجود المصري وسط تكتلات تحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة ويضيف مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات.