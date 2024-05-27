محمد أبوالعلا يخطف لقب بطولة مصر المغلقة للجولف

خطف اللاعب الواعد محمد ابو العلا لقب بطولة مصر المغلقة للجولف والتى اقيمت بنادى سبورتنج بالإسكندرية واستمرت منافساتها على مدار ثلاثة ايام.

جاء تتويج محمد ابو العلا بعدما صنع ريمونتادا رائعة وتفوق على زميله بالمنتخب الوطنى وفريق سبورتنج للجولف ادم الشامى الذى حل ثانيا بعدما كان متصدرا للقمة حتى انطلاق الجولة الثالثة بفارق ضربتين عن ابو العلا ولكن الجولف ليس له كبير .

صنع ابو العلا الريمونتادا خطوة بخطوة ولم يتأثر بإحتلاله المركز الحادى عشر مع نهاية الجولة الاولى لان الفارق بينه وبين الثانى كان خمس ضربات فقط وبالفعل قفز مع نهاية الجولة الثانية الى المركز الثانى ليدخل الجولة الثالثة والأخيرة والفارق بينه وبين المتصدر ادم الشامى ضربتين وتتصاعد احلامه فى التتويج.

واستطاع ابو العلا الصغير أن يفعلها فى الجولة الثالثة التى انهاها بضربة واحدة تحت المعدل بينما سجل ادم الشامى خمس ضربات فوق المعدل ليتوج محمد ابو العلا بطلا لكأس مصر المغلقة بعدما سدد فى الجولات الثلاث 217 ضربة وتلاه ادم الشامى ثانيا 221 ضربة ويسجل ابو العلا اسمه فى القائمة الذهبية لابطال مصر المغلقة سائرا على نهج والده النجم السابق عمرو ابو العلا وشقيقه الاكبر النجم الحالى عيسى ابو العلا وكليهما توج بنفس اللقب من قبل.

وجاء فى المركز الثالث لاعب سبورتنج المحترف ايمن محمود الذى صنع ريمونتادا أيضا بعدما احتل المركز الثامن عشر بعد نهاية الجولة الأولى ولكنه انهى المنافسات فى المركز الثالث.

واحتل المركز الرابع لاعب سبورتنج المحترف ماهر عبد النبى والخامس لاعب سبورتنج ادهم حجازى والسادس لاعب الجزيرة المحترف نور شبل.

وفاز بالمركز الاول لمنافسات النت باحتساب الهانديكاب يوسف العنتبلى وتلاه ثانيا محمد الدخاخنى.

عقب انتهاء المنافسات قام عضو مجلس إدارة اتحاد الجولف ماهر وهيب بتسليم الجوائز للاعبين الفائزين.