القسام: تتصدى لآليات الاحتلال في مخيم جباليا بغزة

بعد الإعلان عن قتل وأسر جنود

عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من تصدي مقاتليها لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في محاور التقدم بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري في كتائب "القسام" مقطع فيديو بتاريخ اليوم الأحد 26 مايو، يظهر "مشاهد من تصدي مجاهدي "القسام" لآليات وجنود العدو في محاور التقدم بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات عملية قنص جندي إسرائيلي، وإطلاق قذيفة نحو دبابة إسرائيلية، وإطلاق قذائف "هاون".

هذا وأعلنت "كتائب القسام" اليوم، قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية كبيرة ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، حيث دوي صافرات الإنذار في المدينة لأول مرة منذ بضعة أشهر، وسمعت أصوات انفجارات.

وليل السبت الأحد، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة تنفيذ مقاتلي "القسام" عملية مركبة شمال قطاع غزة، حيث "تمكنوا من الاشتباك مع أفراد قوة إسرائيلية، وأوقعوا جميع أفرادها بين قتيل وجريح وأسير".

ونشرت "القسام"مقطع فيديو أظهر آثار هذه العملية المركبة.

في حين نفى الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب عبر قناته على "تلجرام" فجر اليوم، أن تكون قد تعرضت قواته إلى أي حادث تم فيه اختطاف جنود.

"جيش الاحتلال يقرّ بـ3 قتلى وأكثر من 30 جريحاً بنيران المقاومة الفلسطينية خلال آخر يومين

"جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف حصيلة القتلى والمصابين لدى جنوده خلال المعارك في قطاع غزة، خلال اليومين الأخيرين.

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس الماضي ، مقتل 3 جنود من "جيش" الاحتلال، وإصابة 32 جندياً آخرين، بينهم 8 إصابات خطيرة، في معارك غزة، خلال اليومين الأخيرين.

وأكّد "جيش" الاحتلال إصابة 5 عسكريين في معارك قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بينهم 4، إصاباتهم خطيرة.

في غضون ذلك، تحدث "جيش" الاحتلال عن إصابة 3573 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب على قطاع غزّة، بينهم 1774 خلال العملية البرية في القطاع.

وأوضح أنّ 256 ضابطاً وجندياً لا يزالون قيد العلاج في إثر إصابتهم في معارك غزة، 33 منهم جروحهم خطيرة.

وأقرّ أيضاً بمقتل 634 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب، وإصابة 554 بجروح خطيرة.

وفي وقتٍ لاحق من اليوم، أفاد الإعلام الإسرائيلي بإصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة، وتم نقلهما إلى مسستشفى بلينسون.

يأتي ذلك بينما تواصل المقاومة الفلسطينية تكبيد الاحتلال الخسائر الفادحة، في مختلف محاور القتال، ولاسيما في جباليا شمالاً ورفح جنوباً، حيث تدور المعارك المحتدمة.