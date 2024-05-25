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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام لعائلات الأسرى: ترقبوا ماذا يفعل جيشكم بأبنائكم بأوامر من نتنياهو

أسرى إسرائيليون
أسرى إسرائيليون

 نشرت كتائب القسام رسالة بالعربية والإنجليزية والعبرية، لعائلات الأسرى الصهاينة في غزة، وقالت "ترقبوا ماذا يفعل جيشكم بأبنائكم بأوامر من نتنياهو".

 

 وكان الإعلام الحربي لكتائب الشهيد عز الدين القسام، نشر الجمعة، فيديو للأسرى الإسرائيليين، بعنوان هل سيقضي أسرى 7 أكتوبر ما قضاه هؤلاء؟ الوقت ينفد وحكومتكم تكذب.

 تضمن الفيديو صورًا لأربعة أسرى وهم: هدار جولدن، وشاؤول أرون، وهشام السيد، وإبراهام منغستو، وهم أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من 10 سنوات.

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