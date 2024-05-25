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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام تنشر فيديو غامضًا لأسرى إسرائيليين بعنوان "جيشكم أهان كرامتهم أحياءً وأمواتًا"

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

 نشر الإعلام العسكري للقسام مقطع فيديو جديدًا، يوجه في رسالة غامضة لأهالي الأسرى، حول أسرى إسرائيليين قتلوا، بعنوان: "جيشكم بأوامر من نتنياهو أهان كرامتهم أحياءً وأمواتًا".

 

 وظهر في الفيديو قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهم يتحدثون حول بذل مجهود لإعادة الأسرى، وفي نهاية الفيديو قالت المقاومة: هكذا يقتل نتنياهو وجيشه ومجلس الحرب مواطنيهم في الأسر، اسألوا نتنياهو وحكومته عن أسمائهم سيخبرونكم، فهم يعرفونهم جيدًا.. حكومتكم تكذب".

 

 

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