القسام تنشر فيديو غامضًا لأسرى إسرائيليين بعنوان "جيشكم أهان كرامتهم أحياءً وأمواتًا"

نشر الإعلام العسكري للقسام مقطع فيديو جديدًا، يوجه في رسالة غامضة لأهالي الأسرى، حول أسرى إسرائيليين قتلوا، بعنوان: "جيشكم بأوامر من نتنياهو أهان كرامتهم أحياءً وأمواتًا".

وظهر في الفيديو قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهم يتحدثون حول بذل مجهود لإعادة الأسرى، وفي نهاية الفيديو قالت المقاومة: هكذا يقتل نتنياهو وجيشه ومجلس الحرب مواطنيهم في الأسر، اسألوا نتنياهو وحكومته عن أسمائهم سيخبرونكم، فهم يعرفونهم جيدًا.. حكومتكم تكذب".