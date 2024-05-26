3 طرق للإبلاغ عن جريمة الاتجار بالبشر

من منطلق اهتمام الدولة المصرية بمكافحة كافة أشكال الاتجار بالبشر ومحاربة الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي تنفذها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار في البشر ومنع الهجرة غير الشرعية برئاسة السفيرة نائلة جبر.

أعلنت اللجنة مجدداً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن طرق الإبلاغ عن المتورطين في جريمة الاتجار بالبشر وذلك من خلال التواصل مع ثلاث خطوط ساخنة للمجالس القومية التالية:

المجلس القومي للطفولة والأمومة: 16000

المجلس القومي للمرأة: 15115

المجلس القومي لحقوق الإنسان: 15508