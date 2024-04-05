السفيرة نائلة جبر تلتقي مدير الوكالة الألمانية لبحث سبل التعاون

التقت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر مع الكسندر سوليجا مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في القاهرة (GIZ) لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وبصفة خاصة في مجالات دمج المهاجرين العائدين وتوفير الفرص البديلة والتدريب للمهاجرين المحتملين.

أوضحت السفيرة نائلة جبر دور اللجنة التنسيقي وصلاحياتها في هذا الخصوص استنادا إلى قانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، كما أبرزت دور صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود في دعم وتمويل برامج العودة وإعادة ادماج المهاجرين المصريين العائدين فضلا عن دعم تمويل أنشطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

من جانبه، ثمن سوليجا على دور اللجنة كآلية تنسيقية بين كافة الشركاء الوطنيين المعنيين بالملف، مرحبا بالتعاون معها لخدمة الجهود الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تحقيق التكامل بين المشروعات التي تمولها الجهات المانحة وتفادي الازدواجية في أنشطتها.



