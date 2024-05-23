السفيرة نائلة جبر تشارك في الملتقى العربي لتعزيز مسارات الهجرة الآمنة

في إطار الملتقى العربي للحد من تهريب المهاجرين وتعزيز مسارات الهجرة الآمنة والنظامية والذي تم عقده بالجمهورية التونسية خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو 2024.

وشاركت السفيرة نائلة جبر كمتحدث رئيسي في الجلسة النقاشية الأولى حول " النهج الشامل لمكافحة تهريب المهاجرين بما في ذلك الصلات بالأطر العالمية"

وتناولت السفيرة، التجربة المصرية في مكافحة جريمة تهريب المهاجرين ودور مصر الفعّال في مشاركة المجتمع الدولي جهوده المتواصلة في هذا الخصوص.

وثمنت السفيرة، التعاون والتنسيق بين مصر من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية والاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة ولاسيما المنظمة الدولية للهجرة.

وتطرقت إلى النجاحات التي حققتها مصر في الحد من الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بالرغم من التحديات والظروف الراهنة في المنطقة واستقبال مصر لأكثر من 9 ملايين أجنبي من مهاجرين، لاجئين، طالبي لجوء.