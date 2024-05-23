الخميس 23 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السفيرة نائلة جبر تشارك في الملتقى العربي لتعزيز مسارات الهجرة الآمنة

السفيرة نائلة جبر
السفيرة نائلة جبر

في إطار الملتقى العربي للحد من تهريب المهاجرين وتعزيز مسارات الهجرة الآمنة والنظامية والذي تم عقده بالجمهورية التونسية خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو 2024.

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السفيرة نائلة جبر تلتقي مدير الوكالة الألمانية لبحث سبل التعاون

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السفيرة نائلة جبر تستقبل  ممثل الأمم المتحدة للمرأة فى مصر

وشاركت السفيرة نائلة جبر كمتحدث رئيسي في الجلسة النقاشية الأولى حول " النهج الشامل لمكافحة تهريب المهاجرين بما في ذلك الصلات بالأطر العالمية" 

وتناولت السفيرة، التجربة المصرية في مكافحة جريمة تهريب المهاجرين ودور مصر الفعّال في مشاركة المجتمع الدولي جهوده المتواصلة في هذا الخصوص.

وثمنت السفيرة، التعاون والتنسيق بين مصر من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية والاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة ولاسيما المنظمة الدولية للهجرة.

وتطرقت  إلى النجاحات التي حققتها مصر في الحد من الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بالرغم من التحديات والظروف الراهنة في المنطقة واستقبال مصر لأكثر من 9 ملايين أجنبي من مهاجرين، لاجئين، طالبي لجوء.

 

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