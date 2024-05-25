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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

"تيفو" تاريخي من جماهير الأهلي في نهائي إفريقيا

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

تواصل جاهير النادي الأهلي استعداداتها للنهائي المرتقب بين المارد الأحمر ونظيره الترجي التونسي، لدوري أبطال إفريقيا.

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انتشار أمني لتأمين مبارة الأهلي والترجي

ومن المقرر انطلاق مواجهة الأهلي أمام الترجي في تمام الثامنة من مساء اليوم، والتي يشهدها ستاد القاهرة الدولي، والتي ستُنقل من خلال قناة بي إن سبورتس اتش دي 6.

وقام جمهور الأهلي في "التالتة شمال" بتجهيز "تيفو" ثلاثي الأبعاد 3D، من أجل إظهاره مع بداية مباراة الأهلي والترجي، بعد قيام الجماهير بتجربته بالأمس الجمعة.

وشهدت الساعات الماضية، قيام الجماهير الحمراء بتوزيع الأحبال التي ستحمل هذه "الدخلة/ التيفو" من أجل حملها في بداية المواجهة المرتقبة.

الجدير بالذكر أن مواجهة الأهلي أمام الترجي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي شهدها ملعب حمادي العقربي.

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