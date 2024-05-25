سفيان رحيمي يقود تشكيل العين الإماراتي في نهائي آسيا

يقود النجم المغربي سفيان رحيمي تشكيل العين الإماراتي أمام يوكوهاما الياباني في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا.

ويتقابل العين الاماراتي ويوكوهاما الياباني على ملعب هزاع بن زايد، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ضمن منافسات إياب الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2024.

وانتهت مواجهة الذهاب بفوز فريق يوكوهاما الياباني على حساب العين بهدفين لهدف.

ويحتاج العين إلى الفوز بهدف دون رد أو تحقيق الانتصار بأكثر من هدفين لحسم اللقب الثاني في تاريخه

تشكيل العين ضد يوكوهاما..

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: بندر الأحباني- الهاشمي- كوامي- جمعة.

خط الوسط: يحيى- ماتياس- بارك.

خط الهجوم: كاكو- عباس- سفيان رحيمي.

يذكر أن العين تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا بمفاجأة كبيرة، حيث تفوق على الهلال السعودي في الدور نصف النهائي، وقبلها فاز على النصر،بينما صعد فريق يوكوهاما إلى النهائي بعد الفوز على نادي أولسان الكوري بركلات الترجيح.

ويتصدر المغربي سفيان رحيمي نجم العين قائمة هدافي بطولة دوري أبطال آسيا، بعد نهاية منافسات دور نصف النهائي، برصيد 11 هدفا.