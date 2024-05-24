محكمة العدل: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية سببت أزمات كثيرة

أكد رئيس محكمة العدل الدولية، أن قرار اليوم، سيكون استجابة للجلسة الطارئة التي عقدناها في 26 فبراير الماضي، وقد تقدمت دولة جنوب أفريقيا بالتدابير الضرورية من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار.

وقال رئيس المحكمة خلال كلمته في جلسة، اليوم والتي بثتها فضائية “القاهرة الإخبارية”، إن العملية العسكرية البرية التي بدأتها إسرائيل في 7 مايو برفح الفلسطينية، لا زالت مستمرة وقد أدت إلى أوامر إخلاء جديدة وتسببت في كثير من الأزمات، ووفقا لتقارير الأمم المتحدة أدت إلى نزوح 800 ألف مواطن خارج رفح الفلسطينية.

وأضاف المحكمة تضع في الحسبان، أنّ هذه التطورات الأخيرة تؤدي إلى كثير من المعاناة خاصة فيما يتصل بالعمليات والغزو البري الإسرائيلي وتعريض حياة المواطنين الفلسطينيين إلى الخطر، وهو ما يتطلب التغيير في الوقت الراهن.

وأعلن رئيس محكمة العدل الدولية، أنه على إسرائيل المحافظة على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وتقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر، مشددا على ضرورة تنفيذ الأوامر التي أصدرتها سابقا.

وقال رئيس المحكمة، إنه على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية أو أي أعمال أخرى في رفح، مضيفا: للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل ضمان وصول المحققين إلى غزة دون عوائق.

وأشار إلى أن المحكمة تؤكد على ضرورة تنفيذ الأوامر التي أصدرتها سابقا، ودعا إلى إطلاق سراح الأسرى فورا ودون شروط.