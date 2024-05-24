عاجل
غارات إسرائيلية غير مسبوقة على رفح.. بعد قرار العدل الدولية
الجمعة 24 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

رئيس محكمة العدل: الوضع برفح تدهور والعالم عاجز عن إيصال المساعدات (فيديو)

نواف سلام رئيس محكمة
نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية

أكد نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، أن الوضع الإنساني في مدينة رفح الفلسطينية تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير بوقف إطلاق النار. 

txt

محكمة العدل الدولية: الظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 مارس الماضي

txt

محكمة العدل الدولية تصدر قرارها بشأن وقف إطلاق النار بغزة (بث مباشر)

وأضاف خلال جلسة لإصدار حكم محكمة العدل الدولية بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجاعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، أن جنوب أفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب في غزة.

على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر

وأوضح أنه على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر، مؤكدًا أنه للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة. 

وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي أعلن أنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح الفلسطينية. 

مواد متعلقة

مدير الإغاثة بغزة يكشف مأساة القطاع الطبي (فيديو)

المرصد الأورومتوسطى: 85% من غزة دمرت و13 ألف فلسطيني تحت الأنقاض (فيديو)

باحثة: لا بوادر لوقف حرب غزة وقد تستمر 6 أشهر (فيديو)

نيران مدفعية الاحتلال لا تتوقف في رفح و20 شهيدًا بالمحافظة الوسطى (فيديو)

محكمة العدل الدولية تصدر قرارها في قضية الإبادة ضد الاحتلال اليوم (فيديو)

كم تبلغ تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة؟ (فيديو)

أيمن الرقب: طوفان الأقصى أشبه بالانتحار ولا يمكن لإسرائيل الصمود دون أمريكا

أيمن الرقب يكشف مكاسب منتظرة لفلسطين بعد العضوية الكاملة بالأمم المتحدة (فيديو)
الجريدة الورقية