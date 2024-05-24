رئيس محكمة العدل: الوضع برفح تدهور والعالم عاجز عن إيصال المساعدات (فيديو)

أكد نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، أن الوضع الإنساني في مدينة رفح الفلسطينية تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير بوقف إطلاق النار.

وأضاف خلال جلسة لإصدار حكم محكمة العدل الدولية بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجاعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، أن جنوب أفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب في غزة.

على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر

وأوضح أنه على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر، مؤكدًا أنه للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة.

وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي أعلن أنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح الفلسطينية.