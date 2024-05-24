سياسي: المجتمع الدولي لا يزال يعيش في غيبوبة مما يحدث في غزة (فيديو)

قال الباحث السياسي والكاتب زهير الشاعر، إنَّ العالم لا يزال يعيش في غيبوبة من الذي يحدث في غزة، موضحاً أنه ربما هناك صحوة من بعض الدول نوعا ما وهي التي سارعت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وهو مؤشر على رفض العدوان السافر الذي تمارسه دولة الاحتلال على قطاع غزة.

الدول التي سارعت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

وتابع «الشاعر»، في مداخله له على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الدول التي سارعت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، يعد هذا إشارة واضحة منها على محاولاتها لعدم إسقاط حق الشعب الفلسطيني للعيش بكرامة، مضيفاً: «المجتمع الدولي قد يكون مراقباً للوضع الإنساني الذي يمر به قطاع غزة، وربما أيضاً يحاول جاهداً ولكن بخجل وبدون أي تأثير قوي على دولة الاحتلال».

نحن أمام صلف وعنجهية وعربدة حكومة الاحتلال الإسرائيلي

واستطرد: «أمام صلف وعنجهية وعربدة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي يقودها المجرم نتنياهو وأفراد عصابة إجرامية يشاركونه في التحالف الحكومي، من «بن غفير» و«سيماتريش»، فيما يرفض الداخل الإسرائيلي استمرار عمل هذه الحكومة لصالح أفرادها فقط على حساب الرهائن وأمن المواطن الإسرائيلي والحالة الاقصادية والرفاهية التي فقدها مجتمعهم وبات يعاني ويتطلع إلى الاستقرار الذي فقده بعيداً عن التدهور الأمني».

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".