هل العالم الآن أصبح لديه دراية بما يحدث في غزة (شاهد)

قال الدكتور شفيق التلولي، الكاتب والمحلل السياسي، إن العالم على دراية بما يحصل في قطاع غزة ليس اليوم، ولكن منذ اللحظة الأولى التي اندلعت فيها هذه الحرب، حيث اندلعت منذ البداية بشكل شرس ووحشي استهدفت الحجر والبشر والشجر عبر سياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها حكومة الاحتلال منذ بداية الحرب.

قوات الاحتلال تقيم أكبر مذبحة بالتاريخ

وأضاف "التلولي"، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال تقيم أكبر مذبحة بالتاريخ، بل ما يحدث في غزة هو أم المجازر التي ترجمت المجازر التي جاءت عليها دولة الاحتلال منذ أن اغتصبت فلسطين، وهي جاءت على هذا النهج لكن اليوم تتعاظم هذه المجازر وتكبر وتتمدد طولا وعرضا.

محاصرة قطاع غزة بشكل كلي

وتابع: "ومن فك جيش الاحتلال عن قتل المدنيين في كل مكان خاصة مخيم جباليا في شمال قطاع غزة وصولا إلى رفح الفلسطينية التي توغلت فيها قوات الاحتلال في عملية برية واجتياح شامل فضلا عن إعادة تمترسها في منتصف قطاع غزة لتقسمه إلى قسمين ولتحاصر القطاع بشكل كلي وتقيم فيه أكبر مجاعة بالتاريخ وكل هذا أصبح -بالتأكيد- العالم يدركه جيدا".

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا: "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".