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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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قصف المستشفيات والمراكز الصحية.. خطوة إسرائيلية لتدمير حياة أهالي قطاع غزة

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

 عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "قصف المستشفيات والمراكز الصحية.. خطوة إسرائيلية لتدمير حياة أهالي قطاع غزة".

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مسلسل الجرائم الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة:

 في حلقة جديدة من مسلسل الجرائم الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة يواصل الاحتلال استهداف القطاع الصحي أو بالأحرى ما تبقى منه بالمخالفة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، وعلى مدار أكثر من 7 شهور من العدوان، دأب الاحتلال على تدمير المستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة إلا أنه وفي خلال الأيام الأخيرة عمد على إخراج ما تبقى من المستشفيات عن الخدمة، تلك المستشفيات التي كانت تعمل أصلًا بشكل جزئي.

خطة محكمة الأركان:

 الخطوة الإسرائيلية التي اعتبرتها العديد من المنظمات الدولية، بمثابة إعدام جماعي للمرضى والمصابين نفذها الاحتلال عبر خطة محكمة الأركان، بدأت بإغلاق المعابر ووقف إدخال الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات، الأمر الذي دفع الصحة الفلسطينية لمناشدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل محذرة بأن عشرات المرضى مهددون بالموت خلال ساعات جراء نفاد الوقود بالمستشفيات.

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