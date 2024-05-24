عمليات تجميل خفية وزوج مخلوع.. ريم عبد الله مسيرة فنية حافلة

كشفت الفنانة السعودية ريم عبد الله تفاصيل تخفى عن جمهورها بخصوص انفصالها عن زوجها الذي رفضت الإفصاح عن هويته وذلك خلال بودكاست "احكي مع مالك" الذي يقدمه الإعلامي مالك مكتبي.

وكشفت ريم أن انفصالها من زوجها انتهى بخلعها له وأوضحت أنها اتّخذت هذا القرار بعدما شعرت بالنضج وباتت تعرف ما تريده من الحياة، قائلة: "لما تكون إنسان ناضج، ويصرلك ردّ وكيان وتواجد، وعندما تصل لهذه المرحلة تقدر تقول لاء".

وتابعت: "الشريك حلو لكن هناك أسباب خاصة، وعندما قررت الانفصال كنت أعرف كيف أكمل طريقي وحياتي وأعرف أيش اللي يناسبني واللي ما يناسبني".

من هي ريم عبد الله

ولدت الفنانة نورة عبد الله في أواخر الثمانينات، واسمها الحقيقي نورة بنت ثقل بنت سعود العتيبي ولدت في العاصمة السعودية الرياض، لم تدرس التمثيل ولم تكترث لذلك.

وكشفت ريم عن اسمها الحقيقي وهويتها لأول مرة، قائلة أن اسمها "نورة"، لافتة إلى أنها نجدية من قبيلة عتيبة، ونفت أن تكون من جنوب السعودية، وأضافت ريم عبد الله خلال لقائها في برنامج "مجموعة إنسان"، مع الإعلامي علي العلياني، قائلة: "أموت في أهل الجنوب ومن حبي في منطقة الجنوب أتقنت اللهجة وأستمتع وأنا أتحدثها وتعلمتها من الفنان حسن عسيري.

بداية مسيرتها الفنية

بدأت مسيرتها الفنية في ظهور بسيط في مسلسل طاش ما طاش في موسمه ١٥ بحلقات عدة بجانب الثنائي ناصر القصبي وعبد الله السدحان في عام 2007 ، وفي نفس السنة، ظهرت في كوميديا نسائية بعنوان عمشة بنت عماش من تأليف وكتابة عبد الله العامر، في عام 2008 أدت دور بسيط في مسلسل كلنا عيال قرية حيث لعبت شخصية مها بنت الجيران، وكانت ريم في تلك الفترة قد وقعت عقدا احتكاريا مع شركة الصدف لصالح قناة إم بي سي، يلزمها بالعمل لصالحها وتلقي جميع النصوص والأدوار عن طريقها.

وفي أدوار البطولة شاركت ريم عبد الله في دور البطولة للمسلسل الرمضاني مزحة برزحة الذي عرض على شاشة الفضائية السعودية الأولى في عام 2010، ومثلت أول فيلم لها مع المخرجة هيفاء المنصور في فيلم وجدة في عام 2012، وشاركت في مسلسل كلام الناس 3 الذي عرض في رمضان 2014.

ريم عبدالله وعمليات التجميل

كشفت الفنانة ريم عبدالله إجراء عملية تجميل في أنفها، مؤكدة أنها لم تقم بأي عمليات تجميل أخرى في وجهها وذلك خلال حوارها مع المذيع مالك مكتبي، ولكن عند تطرقه لسؤالها عن عمليات تجميل في جسمها ردت قائلة: "جسمي شو بدك فيه، لا ماله دخل جسمي، عملية التجميل اللي سويتها فعلاً هي أرنبة أنفي وليس أنفي كاملاً".