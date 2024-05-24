إجراءات التقديم للطلاب في المدارس الحكومية 2024
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات التقديم للطلاب الجدد في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024-2025.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقديم في المدارس الحكومية سواء للصف الأول الابتدائي أو الصف الأول من رياض الأطفال يجرى بشكل إلكتروني.
ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن ذلك لتخفيف العبء على أولياء الأمور، وحرصاً على إستكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية.
إجراءات التقديم في المدارس الحكومية
- يقوم أولياء الأمور الراغبين فى التقدم للصف الأول بالمرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية بالتسجيل الإلكترونى بداية من 1 يونية 2024 حتى 30 يونية 2024 من خلال التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى emis.gov.eg.
- فور تقدم ولى أمر الطفل على الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة.
- يجب ألا يقل سن التقدم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية عن ست سنوات ولا يزيد عن تسع سنوات.
- يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقاً للكثافة بها وظروفها، ووفقاً للقرار الوزارى رقم(154) بتاريخ 6 يوليو 1989 بشأن الالتحاق في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم.
- يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكترونى وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي) ، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقى والتأكد من استيفاءه.
إجراءات المدارس الحكومية خلال فترة التقديم
- خلال فترة التقدم الإلكتروني في المدارس الحكومية: يمكن للمدارس فى حالة عدم قدرة ولى الأمر على التسجيل الإلكترونى بنفسه، مساعدة ولى الأمر، بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب فى الإلتحاق إلكترونياً بالمدرسة، من خلال التطبيق الإلكترونى المُعد للمدارس (التقدم للصف الأول الإبتدائي فقط).
- يلزم الإطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم، وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر، وفى حالة الولاية التعليمية يتم الإطلاع على الحكم القضائي، ويمكن للمدارس متابعة أعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقدم.
خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 يوليو 2024 يتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها حتى تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، على أن تقوم المدرسة بالتسجيل الإلكترونى لموقف (القبول/عدم)القبول النهائي، فى الطلبات المقدمة للإتحاق بها.
ضرورة التزام المدارس الحكومية بالتسجيل الإلكترونى لموقف (تسليم/ عدم تسليم) ولى الأمر لملف التقدم بالمدرسة وذلك للطلبات التى تم قبولها مبدئياً، وفى حال عدم إتمام هذه الخطوة يعتبر الطالب المقدم غير معتد به.