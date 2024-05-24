إجراءات التقديم للطلاب في المدارس الحكومية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات التقديم للطلاب الجدد في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024-2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقديم في المدارس الحكومية سواء للصف الأول الابتدائي أو الصف الأول من رياض الأطفال يجرى بشكل إلكتروني.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن ذلك لتخفيف العبء على أولياء الأمور، وحرصاً على إستكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية.

إجراءات التقديم في المدارس الحكومية

يقوم أولياء الأمور الراغبين فى التقدم للصف الأول بالمرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية بالتسجيل الإلكترونى بداية من 1 يونية 2024 حتى 30 يونية 2024 من خلال التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى emis.gov.eg.

فور تقدم ولى أمر الطفل على الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة.

يجب ألا يقل سن التقدم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية عن ست سنوات ولا يزيد عن تسع سنوات.

يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقاً للكثافة بها وظروفها، ووفقاً للقرار الوزارى رقم(154) بتاريخ 6 يوليو 1989 بشأن الالتحاق في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكترونى وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي) ، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقى والتأكد من استيفاءه.

إجراءات المدارس الحكومية خلال فترة التقديم