صفارة إنذار| عواقب مساعدة طلاب المدارس على الغش في الامتحانات

حذر الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، من عواقب مساعدة طلاب المدارس على الغش في الامتحانات.

ووجه الخبير التربوي صفارة إنذار لكل معلم وولي أمر يساعد على الغش، منبها من أنه يرتكب جرمًا بحق الطالب والمجتمع.

عواقب مساعدة طلاب المدارس على الغش

ونبه الخبير التربوي بأن مساعدة الطالب على الغش تعني توجيه عدة مخاطر إلى المجتمع فضلا عما يسببه في نفسية الطالب نفسه، ومنها: