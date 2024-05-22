صفارة إنذار| عواقب مساعدة طلاب المدارس على الغش في الامتحانات
حذر الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، من عواقب مساعدة طلاب المدارس على الغش في الامتحانات.
ووجه الخبير التربوي صفارة إنذار لكل معلم وولي أمر يساعد على الغش، منبها من أنه يرتكب جرمًا بحق الطالب والمجتمع.
عواقب مساعدة طلاب المدارس على الغش
ونبه الخبير التربوي بأن مساعدة الطالب على الغش تعني توجيه عدة مخاطر إلى المجتمع فضلا عما يسببه في نفسية الطالب نفسه، ومنها:
- أنك جعلته يتعلم الاحتيال والغش وسوف يكون ذلك أسلوب حياة بالنسبة له وسوف يمارس الغش والاحتيال مع أسرته ومع إخوته.
- ساعدته في تكوين صورة غير حقيقية عن ذاته وقدراته و تقييم نفسه بطريقة خاطئة وهو ما يعني مرات أكثر من الفشل في الحياة العملية بعد ذلك.
- جعلت منه إنسانا اعتماديا وغير قادر على تحمل المسؤولية من خلال تسهيل الغش.
- -جعلت منه إنسانا غير واثق من نفسه ويلاحقه الشعور بالذنب والنقص طيلة حياته.
- قضيت على أهم وأفضل صفة يمكن أن يمتلكها إنسان وهي الضمير الحي.
- جعلت الطالب يحصل على شهادة وربما عمل ويحصل منه على راتب من دون وجه حق بسبب ارتكاب الغش.
- ساهمت في تخريج إنسان لا يمتلك المهارة أو المعلومات الكافية للقيام بعمله بمهارة وسوف يتسبب ذلك في إلحاق أضرار للمجتمع أنت شريك في المسؤولية عنها.
- أضعت على المجتمع فرصة الاستفادة من النابهين والمتفوقين وأسهمت في وقوع الظلم عليهم .
- الغش خطأ كبير يترتب عليه سلسلة كبيرة من الأخطاء يعاني منها الطالب وأسرته والمجتمع في المستقبل.
- جعلته لا يعرف الطريق الصحيح للوصول إلى القمة وجعلته يفقد الكثير من المهارات المهمة للنجاح في الحياة.
- جعلته يركن إلى التكاسل والغش وأفقدته الدافعية للعمل وبذل الجهد والإيمان بأهميته كفرد فاعل في المجتمع.
- جعلته يصنف نفسه كشخص فاسد في المجتمع وتصنيفه لنفسه بهذا الشكل سيجره إلى ارتكاب المزيد من السلوكيات السلبية التي يرتكبها الفاسدون وتجعله أكثر تقبلا للقيام بها.
- غشاش اليوم هو في المستقبل مرتش ومختلس ومتملق ووصولي فأنت بذلك شوهت إنسانا كان من الممكن أن يكون أكثر فائدة لنفسه وللمجتمع.