مفاجأة.. متى تكون الكوابيس في المنام علامة على الإصابة بأمراض المناعة الذاتية؟

حذرت دراسة حديثة من أن رؤية الكوابيس أثناء النوم قد يكون مؤشرًا على الإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل مرض الذئبة الحمراء والروماتيزم.

علاقة الكوابيس بأمراض المناعة الذاتية

قام الباحثون بدراسة استقصائية شملت 676 مريضًا مصابًا بمرض الذئبة، وقاموا بإجراء أكثر من 100 مقابلة متعمقة معهم، بالإضافة إلى استطلاع آراء 400 طبيب.

وتم سؤال المرضى عن أعراض الصحة العقلية والعصبية التي شعروا بها قبل بدء النوبات لأول مرة، بما في ذلك الهلوسة والتعب وانخفاض المزاج والرعشة. وتضمن الاستطلاع أيضًا سؤال المرضى عما إذا كان هناك أعراض معتادة تحدث لديهم قبل النوبات.

وأوضحت الدراسة أن الكثير من المرضى وصفوا أعراضًا قبل النوبات، وعلى الرغم من اختلاف الأنماط بين الأشخاص، إلا أنها كانت متشابهة غالبًا في كل نوبة لدى الشخص نفسه. وأكد المرضى على أهمية تلك الأعراض في التنبؤ بتفاقم حالتهم.

وأظهرت الدراسة أن الكوابيس التي تحدث قبل تفاقم المرض، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من الهلوسة كجزء من مرضهم، كانت مرتبطة بشكل خاص بمرض الذئبة أكثر من الروماتيزم. ولاحظ الباحثون أن هذه الكوابيس غالبًا ما تكون عنيفة وتتضمن الهجوم والاحتجاز والسقوط، ووصف بعض المرضى تجربتهم بأنها "مروعة".

وفي سياق مماثل، أشارت الممرضة إلى أن الكثير من المرضى يعانون من تأخير في التشخيص بسبب عدم الاعتراف بأعراض الصحة العقلية. وأوضح الأطباء المشاركون في الدراسة أنهم سيبدأون الآن في السؤال عن الكوابيس وغيرها من الأعراض غير المرئية بشكل منتظم، مما يساعدهم على مراقبة حالة المرضى بشكل أفضل. ورغم ذلك، يشير الباحثون إلى أنه لا يزال هناك حاجة لفهم أفضل للأعراض غير المرئية وكيفية تشخيصها بشكل أفضل.