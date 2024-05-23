إصابة 5 باختناق بسبب تسريب غاز ببني سويف

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة ، بينهم 3 أطفال، اليوم الخميس، بحالة اختناق على إثر ادعاء تسريب غاز داخل شقتهم بأحد العقارات السكانية بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 5 من أسرة واحدة بحالة اختناق إثر إدعاء تسريب غاز داخل شقتهم

بأحد العقارات السكانية بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقلهم إلى أقرب مستشفي.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتان إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن المصابين وهم "ميرفت.م.م" 65 سنة، و"عماد.ه.م" 10سنوات، و"فاطمة .ه.م" 9 سنوات، و"تميمة.م.م" 36 سنة، و"عبدالرحمن.ه.م" 6 سنوات، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وإجراء كافة الفحوصات الطبية.