بث مباشر مشاهدة مباراة هولندا وبولندا يلا شوت اليوم في يورو 2024

بث مباشر مشاهدة مباراة هولندا وبولندا يلا شوت اليوم في يورو 2024 ، وتستعد الجماهير الرياضية لمتابعة المواجهة المرتقبة بين منتخب هولندا ونظيره البولندي عصر اليوم الأحد، الموافق 16 يونيو 2024، وهو اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك. ستجرى المباراة على أرضية ملعب فولكسبارك في ألمانيا، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أوروبا 2024. تضم المجموعة أيضًا منتخبي فرنسا والنمسا، اللذين سيخوضان مباراتهما الأولى في اليوم التالي. يسعى كل من المنتخبين لتحقيق بداية قوية في البطولة، حيث لا تقبل هذه المباراة القسمة على اثنين، مما يزيد من حماس الجماهير لمتابعة هذا اللقاء.

مباراة هولندا وبولندا بث مباشر اليوم

يسعى المنتخب الهولندي، تحت قيادة المدير الفني رونالد كومان، إلى تقديم عرض قوي في بداية مشواره في كأس أمم أوروبا. يأمل كومان في تحقيق فوز مريح أمام المنتخب البولندي، وذلك بهدف تعزيز الثقة وحصد النقاط الثلاث الأولى، مما يمنحهم دفعة قوية قبل مواجهة منتخب فرنسا في الجولة الثانية. يدرك المنتخب الهولندي أهمية الفوز في المباراة الأولى، حيث يسهم في بناء الزخم اللازم للمضي قدمًا في البطولة وتحقيق أهدافهم.

في الجهة المقابلة، يدخل المنتخب البولندي اللقاء بطموحات كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية. يدرك البولنديون أن مواجهة هولندا ليست سهلة، لكنهم يسعون لإحداث مفاجأة والخروج بنقاط المباراة أو على الأقل التعادل. يقود المنتخب البولندي في هذه المهمة نجمهم البارز روبرت ليفاندوفسكي، الذي يشكل تهديدًا دائمًا لأي دفاع بمواهبه التهديفية العالية. يسعى البولنديون للاستفادة من أي فرصة تتاح لهم خلال المباراة لتحقيق نتيجة مشرفة.

مشاهدة مباراة هولندا اليوم بجودة HD

يمتلك المنتخب الهولندي الأفضلية التاريخية على بولندا، حيث لم يتعرض للهزيمة في آخر 12 مواجهة جمعت بين المنتخبين. تعود آخر هزيمة للمنتخب الهولندي أمام بولندا إلى عام 1979. تقابل المنتخبان في 19 مباراة، نجح المنتخب الهولندي في تحقيق الفوز في 9 منها، مقابل 3 انتصارات للمنتخب البولندي، بينما انتهت 7 مواجهات بالتعادل. يشير هذا السجل إلى تفوق هولندا في المواجهات المباشرة، مما يمنحهم الثقة، لكنه لا يعني ضمان الفوز في مباراة اليوم.

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سيتم نقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، حيث سيتمكن المشاهدون من متابعتها بجودة عالية (HD). تبدأ صافرة الحكم في تمام الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية، مما يتيح للجماهير فرصة مشاهدة المباراة في وقت مناسب. يمكنكم ضبط تردد القناة لمتابعة اللقاء كما يلي:

القناة: beIN Sports HD 1 Max

التردد: 11013

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

التشكيل المتوقع لمنتخب هولندا

من المتوقع أن يدخل المنتخب الهولندي بتشكيل قوي يعتمد على الأسلوب الهجومي. قد يعتمد كومان على تشكيل 4-3-3 الذي يفضله، حيث يتوقع أن يكون التشكيل كما يلي:

حراسة المرمى: جاستن بيلو

جاستن بيلو خط الدفاع: دينزل دومفريس، ماتيس دي ليخت، فيرجيل فان دايك، دالي بليند

دينزل دومفريس، ماتيس دي ليخت، فيرجيل فان دايك، دالي بليند خط الوسط: فرينكي دي يونج، مارتن دي رون، جيني فينالدوم

فرينكي دي يونج، مارتن دي رون، جيني فينالدوم خط الهجوم: ممفيس ديباي، كودي جاكبو، دونييل مالين

التشكيل المتوقع لمنتخب بولندا

في المقابل، قد يعتمد المنتخب البولندي على أسلوب متوازن بين الدفاع والهجوم، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كما يلي:

حراسة المرمى: فويتشيك شتشيسني

فويتشيك شتشيسني خط الدفاع: بارتوش بيريشينسكي، يان بدناريك، كميل غليك، ماشي ريبوس

بارتوش بيريشينسكي، يان بدناريك، كميل غليك، ماشي ريبوس خط الوسط: بيوتر زيلينسكي، جريجورش كريتشوفياك، كميل جروشيتسكي

بيوتر زيلينسكي، جريجورش كريتشوفياك، كميل جروشيتسكي خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، أركاديوش ميليك، كارول سفيدرسكي

المعلق والتغطية الإعلامية

أعلنت قنوات بي إن سبورت عن تعيين المعلق المصري علي محمد علي للتعليق على أحداث المباراة. يوفر علي محمد علي تعليقات تحليلية ومعلومات مميزة، مما يضفي قيمة إضافية على تجربة المشاهدة.

توقعات المباراة وأهميتها

تعد مباراة هولندا وبولندا اليوم من المواجهات الحاسمة في بداية يورو 2024. يسعى المنتخب الهولندي لتحقيق انطلاقة قوية تعزز آمالهم في التأهل للأدوار النهائية والمنافسة على اللقب. الفوز اليوم يمنحهم ثقة كبيرة وزخمًا إيجابيًا لمواصلة مشوارهم بنجاح في البطولة.

على الجانب الآخر، يأمل منتخب بولندا في تحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تعزيز فرصهم في المنافسة ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا فرقًا قوية مثل فرنسا والنمسا. تحقيق نتيجة جيدة في هذه المباراة سيكون بمثابة دفعة معنوية كبيرة للفريق البولندي لمواصلة مشواره في البطولة بتفاؤل.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم إلى ملعب فولكسبارك لمتابعة مواجهة مثيرة بين هولندا وبولندا في إطار الجولة الأولى من يورو 2024. سواء كنت من مشجعي المنتخب الهولندي أو البولندي، أو مجرد متابع متحمس لكرة القدم الأوروبية، فإن هذه المباراة تعد بجرعة عالية من الحماس والإثارة. تأكد من ضبط تردد القناة والجلوس لمتابعة هذا اللقاء المرتقب مباشرةً بجودة عالية، واستمتع بمشاهدة واحدة من أبرز مباريات الجولة الأولى في البطولة.