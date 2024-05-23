ارتفاع الكوليسترول يسبب الوفاة في هذه الحالة.. أطباء يحذرون

عندما يتراكم الكوليسترول بشكل زائد في الجسم، يترسب معظمه داخل الشرايين، ما يُعيق تدفق الدم إلى الأعضاء المختلفة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة وحتى الوفاة

أعراض ارتفاع الكوليسترول

ووفقًا لما ذكره موقع onlymyhealth، لتفادي هذه المشاكل، من الضروري التعرف على الأعراض التي قد تظهر نتيجة ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وعلى الوقاية والعلاج المناسبين.



يجب فهم العلامات التحذيرية لانسداد الشرايين في القلب والساقين. إحدى هذه العلامات هي الآلام التي تحدث نتيجة انسداد الشرايين في القلب، حيث يمكن أن يُصاحبها شعور بالضيق في الصدر أو الشعور بالضيق أثناء التنفس.

بالنسبة لانسداد الشرايين في الساقين، فإن الألم هو عرض شائع يمكن أن يحدث خصوصًا أثناء المشي أو التمدد، وقد يُصاحبه انخفاض في درجة حرارة القدمين.

بالإضافة إلى الألم، قد تظهر أعراض أخرى لانسداد الشرايين في الساقين والقدمين، مثل التعب الشديد والضعف في الساقين، وحتى تغيرات في لون البشرة. من الجدير بالذكر أن العوامل الخطرة لارتفاع مستويات الكوليسترول تشمل التغذية غير الصحية والنمط الحياتي غير النشط، وقد يُنصح باتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام كوسيلة للوقاية والعلاج.

في النهاية، فإن الوعي بالأعراض التحذيرية والتدابير الوقائية والعلاج المناسبين يمكن أن يحد من خطر الإصابة بمشاكل صحية جسيمة ناتجة عن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.