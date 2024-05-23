فيتامين شهير يحمي هؤلاء الأشخاص من الموت بالنوبة القلبية المفاجئة

أثبتت دراسة حديثة أن مكملات فيتامين د يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق.

فوائد فيتامين د

وكشفت الدراسة عن وجود ارتباط كبير بين تناول مكملات فيتامين د بانتظام وانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية لدى كبار السن.

وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth، تبين أن الأفراد الذين يتناولون مكملات فيتامين د بانتظام يقل لديهم خطر الإصابة بنوبة قلبية مقارنةً بأولئك الذين لا يتناولون هذه المكملات.

يُعرف فيتامين د بدوره الحيوي في الحفاظ على صحة العظام وتنظيم مستويات الكالسيوم في الجسم. ومع ذلك، تشير الأدلة الناشئة إلى أن لهذا الفيتامين دورًا محتملاً في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية أيضًا. على ضوء هذه الأدلة، ينصح الخبراء الأفراد بمراجعة الطبيب المختص قبل البدء في تناول مكملات فيتامين د أو أي مكملات غذائية أخرى، وذلك لضمان الجرعة المناسبة وتقييم التفاعلات المحتملة مع الأدوية الأخرى.

أكد الدكتور راجات إس باروا، رئيس قسم أمراض القلب التداخلية ومدير أبحاث القلب والأوعية الدموية في مركز كانساس سيتي فيرجينيا الطبي الأمريكي، على أهمية هذه النتائج قائلاً: "تشير العديد من التحليلات والدراسات الوبائية إلى أن نقص فيتامين د يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والوفيات الناجمة عنها". وأضاف أن للمرضى الذين يعانون من نقص فيتامين د، فإن القياس المتكرر والسعي للوصول إلى المستويات المستهدفة المناسبة من هذا الفيتامين يعتبر أمرًا حيويًا للوقاية من أمراض القلب القاتلة.

الفيتامين د ليس فقط ضروريًا لصحة العظام والعضلات، بل يلعب دورًا أساسيًا في العديد من العمليات الحيوية في الجسم. يعمل فيتامين د على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم، مما يساهم في الحفاظ على قوة وسلامة العظام والأسنان. كما يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الصحة العامة ويدعم نظام المناعة.

يعتبر فيتامين د مركبًا عضويًا حيويًا يمكن الحصول عليه من مصادر متعددة، بما في ذلك التعرض لأشعة الشمس وبعض الأطعمة المدعمة. ومع ذلك، يواجه العديد من كبار السن تحديات في الحصول على كميات كافية من فيتامين د من خلال التعرض للشمس أو النظام الغذائي وحده، مما يجعل المكملات خيارًا مهمًا للحفاظ على مستويات كافية من هذا الفيتامين الحيوي.

من الجدير بالذكر أن نقص فيتامين د قد يكون أكثر شيوعًا مما يعتقد، خاصة في الفئات العمرية الأكبر سنًا. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى مجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور. لكن الدراسات الحديثة تشير إلى أن له أيضًا تأثيرات واسعة على صحة القلب والأوعية الدموية، مما يعزز الحاجة إلى التأكد من عدم نقصه لدى كبار السن.

بالنظر إلى هذه النتائج، يتضح أن مكملات فيتامين د يمكن أن تكون أداة فعالة ليس فقط في تعزيز صحة العظام، بل أيضًا في الوقاية من النوبات القلبية لدى كبار السن. ومع ذلك، يجب على الأفراد استشارة الأطباء المختصين قبل البدء في أي نظام مكملات جديد لضمان الجرعة المناسبة وتجنب التفاعلات الضارة مع الأدوية الأخرى.