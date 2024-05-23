هل أكل صفار البيض يرفع الكوليسترول في الدم ويهدد الصحة؟

لطالما كان الجدل قائماً حول ما إذا كان تناول صفار البيض يساهم في زيادة مستويات الكوليسترول في الدم أم لا، ويثير التساؤلات حول ما إذا كان بياض البيض أكثر صحة من الصفار.

في هذا السياق، يوضح تقرير موقع "Onlymyhealth" الفوائد الصحية لصفار البيض وما إذا كان يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول.

فوائد صفار البيض

يتمتع صفار البيض بفوائد صحية كبيرة، حيث يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات مثل A وD وE وK وB1 وB2 وB5 وB6 وB9 وB12. بالإضافة إلى كونه مصدرًا جيدًا للبروتين، يحتوي صفار البيض على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والكالسيوم والزنك. تناول بيضتين يوميًا يمكن أن يغطي 10 إلى 30% من احتياجات الجسم اليومية من الفيتامينات بسبب محتواه الغني من الفيتامينات.

علاقة صفار البيض بارتفاع الكوليسترول

على الرغم من الفوائد العديدة، هناك قلق دائم بشأن تأثير صفار البيض على مستويات الكوليسترول في الدم. تحتوي البيضة الكبيرة الواحدة على حوالي 186 ملليجرام من الكوليسترول، وهو أكثر من نصف الكمية اليومية الموصى بها بالنسبة لمعظم الأشخاص. وتظهر الدراسات أن صفار البيض يحتوي على حوالي 240 ملليجرام من الكوليسترول، مما يجعله يساهم بشكل أكبر في رفع مستويات الكوليسترول الضار LDL بالمقارنة مع الكوليسترول البلوري النقي المذاب في الزيت.

أظهرت دراسة حديثة أن تناول صفار البيض أدى إلى زيادة بنسبة 12% في مستويات الكوليسترول الضار LDL. ومع ذلك، تشير دراسات أخرى إلى أن الاستهلاك المعتدل للبيض، حتى بيضة واحدة يوميًا، آمن بشكل عام لمعظم الناس ولا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ووفقًا لآراء الخبراء، فإن الصفار يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، إلا أن تأثيره على صحة القلب يعتمد على النظام الغذائي العام ونمط الحياة للفرد.

توصي الإرشادات الصحية بأن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب أو مستويات مرتفعة من الكوليسترول يجب أن يكونوا حذرين في استهلاك البيض، خاصة صفار البيض. بالنسبة للأفراد الذين يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا وصحيًا، يمكن لتناول البيض بشكل معتدل أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي دون التأثير بشكل كبير على مستويات الكوليسترول في الدم.

يظل الجدل مستمراً حول تأثير صفار البيض على مستويات الكوليسترول. بينما يحتوي صفار البيض على فوائد صحية كبيرة بفضل محتواه الغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية، فإنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الكوليسترول. تُظهر الدراسات أن الاستهلاك المعتدل للبيض آمن بشكل عام لمعظم الناس ولا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لكن من الضروري مراعاة الكمية المستهلكة خاصة لأولئك الذين لديهم مشاكل صحية تتعلق بالكوليسترول.

في نهاية المطاف، يتطلب الحفاظ على صحة القلب ومستويات الكوليسترول في الدم اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع، مع التركيز على الاعتدال في تناول الأطعمة الغنية بالكوليسترول. يمكن لصفار البيض أن يكون جزءًا من هذا النظام الغذائي دون أن يشكل خطرًا كبيرًا إذا تم تناوله بشكل معتدل وبما يتناسب مع الاحتياجات الصحية للفرد.

بهذا الشكل، يكون القرار بيد الفرد، مع ضرورة استشارة الأطباء والخبراء في التغذية لتحديد الكمية المناسبة وفقًا لحالته الصحية الشخصية.