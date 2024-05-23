قضايا المرأة تطالب بقانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء
عقد برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم مائدة حوار بعنوان " حماية أكثر للنساء قانون موحد لمناهضة العنف " وذلك بمحافظة المنيا بمشاركة مجموعه من ممثلي الجمعيات الاهلية والقانونين والاعلاميين بالمحافظة وذلك في إطار مشروع معا لمناهضة العنف ضد المرأة والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.
تهدف المائده طرح مقترح القانون الموحد لمناهضة العنف للنقاش المجتمعي وجمع التوصيات والملاحظات علي المقترح في ضوء الغرض من اعداد القانون وهو توفير حماية قانونية اكثر شمولية للنساء من قضايا العنف.
ناقشت المائدة العديد من المحاور منها العوامل التي تؤدي لاستمرار جرائم العنف ضد النساء في المجتمع المصري (العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة).
- إشكاليات التبليغ عن جرائم العنف ضد النساء وأهمية مشروع القانون.
- المنظومة القانونية المصرية " نقاط الضعف والنصوص التمييز ية.
- أهمية قانون العنف الموحد وما يتضمنه من حماية للأسرة المصرية.
- تكاملية القانون ونظرته لشمول كل اشكال العنف .
- بالإضافة إلى أهمية صدور القانون الموحد لحماية الاسرة المصرية من العنف في اللحظة الراهنة .
- و تحديات تواجه صدور القانون وكيفية تجاوزها .
- و آليات خلق تحالف برلماني لدعم مقترح القانون في الدورة البرلمانية الحالية .