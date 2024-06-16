أسعار الدواجن بأول أيام عيد الأضحى من أرض المزرعة

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. شهدت أسعار الفراخ خلال تعاملات اليوم الاحد في الاسواق ومن ارض المزرعة، استقرارًا، بالتزامن مع الاحتفال =بأول أيام عيد الاضحى المبارك، إذ سجل سعر الفراخ البيضاء نحو 88 جنيهًا في أرض المزرعة.

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 88 جنيهًا و104 جنيهات.

وسبق أن أشارت شعبة الثروة الداجنة، في تقرير لها، إلى استمرارية التباين في اسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات السوق بشكل ملحوظ، جاءت نظير الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية والتي ما زالت تؤثر عليها حتى الآن.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الاحد، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الاضحى المبارك، وتحرص الوفد علىت تقديم كافة المعلومات الاقتصادية والقيمة السعرية لمختلف السلع، للوقوف على اخر التطورات التي تشهدها ساحات الاسواق المحلية والعالمية والعربية، لاسيما أسعار الدواجن التي استقرت اليوم الاحد باول ايام العيد، وجاءت اسعارها على النحو الاتي:

أسعار الدواجن اليوم الأحد أول أيام عيد الاضحى

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة استقرارًا وصلت إلى 88 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الفراخ الساسو

كما ثبتت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 104 جنيهات.

أسعار الكتاكيت

سعر الكتكوت الساسو

سجل سعر الكتكوت الساسو 20 جنيهًا.

وفى عدد من الشركات الخاصة بالدواجن، وفقًا لما نشرته شركة المرشد للدواجن قد وصل سعر الكتكوت اليوم كالتالي:

سعر الكتكوت شركة القاهرة للدواجن 34 جنيهًا «أربو».

سعر الكتكوت شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 36 جنيهًا.

سعر الكتكوت شركة الفيروز للدواجن 29.5 جنيه.

سعر الكتكوت الوطنية للدواجن 36 جنيهًا «كب».

سعر الكتكوت شركة الوداي للدواجن 33 جنيهًا «روص».

سعر الكتكوت شركة العناني 34 جنيهًا.

سعر الكتكوت مجموعة مكة المكرمة ابيض 35 جنيهًا وساسو 20 جنيهًا.

سعر الكتكوت شركة رواد النيل 33.5 جنيه.