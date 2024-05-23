طريقة تحضير شوربة الشوفان بقدر الضغط

يعد الشوفان من الأطعمة الغنيه بالألياف المفيدة للجسم، كما أنه يدخل في تحضير العديد من الأكلات والشوربات والحلويات.



ويسهل تحضير الشوفان بأكثر من طريقة كما انه مناسب للأعمار المختلفة واليوم نقدم لكٍ وصفة جديدة ومختلفة وهي شوربة الشوفان بقدر الضغط





المقادير



- البصل : نصف حبة (مفروم)

- الفلفل : نصف حبة (مفروم)

- طماطم : 2 حبة (مفرومة)

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- الماء : ربع كوب

- اللحم : 500 غراماً (مقطع)

- الشوفان : 5 ملاعق كبيرة

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- الماء : حسب الحاجة.



طريقة التحضير



في وعاء، اخلطي الطماطم مع البصل، والفلفل، والثوم جيداً.

سخني الزيت في قدر الضغط، ثم أضيفي قطع اللحم، وقلبيها قليلاً، ثم أضيفي مزيج الطماطم والبصل السابق.

نكّهي بالملح، والبهارات، والكمون، والفلفل الأسود، ثم حركي المزيج جيداً.

أضيفي الماء بحسب الحاجة للقدر، ثم أغلقي قدر الضغط جيداً واتركيه لحوالي 40 دقيقة، حتى ينضج اللحم.

امزجي الشوفان مع الماء، ثم افتحي غطاء القدر، وأضيفي مزيج الشوفان، واتركي القدر يغلي لحوالي 20 دقيقة إضافية.

اسكبي شوربة الشوفان في أطباق التقديم، وقدميها ساخنة