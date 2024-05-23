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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة تحضير بسكويت البرتقال بالزبدة

بسكوت بالبرتقال
بسكوت بالبرتقال

كثيرًا ما تفضل الأمهات تحضير أغلب الحلويات في المنزل لتقديم أفضل مذاق لافراد أسرتهم وحتي توفر في ميزانيه المنزل المحدده لهن طوال أيام الشهر.

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ويحتل البرتقال مكانة خاصة بين الفواكه فهو طيب المذاق وكثير الفوائد وهذا ما يجعل الأمهات محبين لتحضير بعض الحلويات به لافراد أسرتهن.
واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير بسكويت البرتقال بالزبدة بخطوات سهلة وبسيطة يسهل تحضيره في المنزل بأقل المكونات.

المقادير
- دقيق : كوب
- سكر : ربع كوب
- ملح : رشّة
- الزبدة : نصف كوب
- البرتقال : 3 حبات (متوسط الحجم / مقشّر ومبشور)
- خلاصة البرتقال : ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
في وعاء محضرة الطعام، ضعي الدقيق والسكر والملح، واخلطي المكونات حتى تتجانس، ثم أضيفي الزبدة، واخفقي جيداً حتى تحصلي على مزيج يشبه فتات الخبز.
أضيفي برش البرتقال، ثم أضيفي مستخلص البرتقال، واعجني المكونات من جديد حتى تتماسك.
قسمي العجينة إلى قسمين، ثم لفي كل قسم على شكل أسطوانة، وضعيها في الثلاجة حتى تتماسك.
قسمي أسطوانات العجينة إلى حلقات صغيرة الحجم على شكل بسكويت.
ضعي البسكويت في صينية فرن، وأدخليها إلى الفرن لحوالي 15-20 دقيقة حتى ينضج البسكويت.
ضعي بسكويت البرتقال بالزبدة في طبق التقديم، وقدميه بارداً بدرجة حرارة الغرفة

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