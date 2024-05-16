طريقة عمل كوكيز الشوفان بالشوكولاتة اللذيذة

كوكيز الشوفان من الحلويات اللذيذة والبديل الصحي للكوكيز العادي، فيتميز بمذاقه الشهي وفوائده العديدة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

كوكيز صحي

كوكيز بالشوفان

طريقة عمل كوكيز الشوفان

المقادير

-ملح : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- جوزة الطيب : ملعقة صغيرة

- بودرة القرفة : ملعقة صغيرة

- الشوفان : 2 كوب

- زبيب : ربع كوب (منقوعة مسبقاً بالماء)

- الشوكولاتة : حسب الرغبة (قطع)





طريقة التحضير

في وعاء عميق، ضعي البيض، الفانيلا السائلة، الزبدة المذابة، السكر الأسمر واخلطي المكونات.

في وعاء آخر، ضعي الطحين، والملح، والبيكنج باودر، وجوزة الطيب، والقرفة، والشوفان، واخلطي المكونات جيداً.

أضيفي خليط الطحين لخليط البيض وضعي الزبيب المنقوع، ثم حركي حتى تتجانس المكونات ويتشكل لديك عجينة متماسكة.

قطعي عجينة الكوكيز لقطع متوسطة الحجم، وصفيها بصينية الفرن المبطنة بورق الزبدة، وافرديها بأطراف الأصابع.

ضعي حبات من قطع الشوكولاتة بحسب الرغبة.

أدخلي الصينية للفرن مدة 10 دقائق، وحمري الوجه.

قدمي الكوكيز دافئاً أو بارداً بحسب الرغبة.

فوائد تناول الشوفان

الشوفان لخسارة الوزن

غني بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان التي تشكل شبكة حول وعاء الطعام وتحدُّ من امتصاص السكريات والدهون، وتؤمن الشبع، وتمتاز بانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، فضلاً على غناها بالبروتين: ينصح بالشوفان كجزء من النظام الغذائي الصحي، وللتخسيس أيضاً. قد تودين الإطلاع على فوائد الهريس لخسارة الوزن.





هل الشوفان مفيد للأمعاء وسهل الهضم

يجعل محتوى الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان في الشوفان غذاءً قيماً للغاية للجهاز الهضمي والعبور المعوي. في المعدة أولاً، ثم في الجهاز الهضمي، تمتلئ ألياف الشوفان بالماء، وتعزز الشعور بالشبع وتحفز الهضم.



على الرغم من كونه مصدراً للجلوتين، إلا أن الشوفان هو أيضاً من الحبوب سهلة الهضم ويمكن تحمله جيداً إلى حد ما من قبل الأمعاء الحساسة. لأنه على عكس جلوتين القمح، يحتوي الشوفان على نوعين يتم تحملهما بشكل أفضل بشكل عام. وهذا يفسر سبب قدرة بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين على تحمل تناول الشوفان جيداً، على الرغم من أنه ليس منهجياً.

أخيراً، أثبت العديد من الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.





هل من المفيد تناول الشوفان كل يوم

لا توجد موانع لتناول الشوفان كل يوم، سواء على الإفطار أو في الوجبات الأخرى من خلال دمجه في وصفات مختلفة. الشيء الوحيد المهم الذي يجب تذكره من حيث التوازن الغذائي هو أنه من المهم تغيير نظامك الغذائي للحصول على أفضل فرصة لتلبية احتياجاتك من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن. لذلك يمكنك الحصول على جزء من دقيق الشوفان كل يوم، مع الاستمرار في استهلاك مصادر أخرى من الكربوهيدرات المعقدة: الأرز والقمح والبرغل والبقول والبطاطس وما إلى ذلك، وبكميات مدروسة.