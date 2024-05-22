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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

الكشف عن موعد حفل توزيع جوائز الجرامي 2025

جرامي 2025
جرامي 2025

أعلنت الصفحات الرسمية لجوائز الجرامي عن موعد النسخة 67 التي ستقام في 2025، بعد مرور 3 أشهر على النسخة الـ 66 ، والتي تضمنت أبرز نجوم الموسيقى والغناء والعالم، بجانب عدد كبير من الألبومات التي تحمل الأنواع الموسيقية المختلفة مثل R&B، والموسيقى البديلية، بوب، روك، وغيرها.

موعد انطلاق جرامي 2025 ومرحلة الترشيحات والتصويت

 ستنطلق النسخة الـ 67 من حفل توزيع جوائز الجرامي في 2 فبراير 2025، على أن تبدأ الترشيحات في 8 نوفمبر من العام الجاري.

 

تبدأ مرحلة الترشيحات الإليكترونية خلال العام الجاري، بين 17 يوليو حتى 24 أغسطس، والمرحلة الاولى للتصويت بين 4 إلى 15 أكتوبر، وبعدها الإعلان عن قائمة المرشحين  في 8 نوفمبر، ومرحلة التصويت الثانية بين 12 ديسمبر حتى 3 يناير 2025

 

 

 في حين سيتمّ إجراء أوّل جولة لاختيار الأسماء المرشّحة في الفترة الممتدّة بين 4 و15 أكتوبر من العام الجاري، للإعلان عن التي ستتنافس منها لنيل الجوائز يوم الجمعة في 8 نوفمبر، على أن تُجرى الجولة النهائيّة لتحديد الفائزين في الفترة الممتدّة من 12 ديسمبر من العام 2024 وحتّى 3 يناير من العام 2025. 

 

وبناءً على النسخ السابقة، من المتوقع أن تكون على قائمة المرشحين في الدورة 67، النجمتان “تايلور سويفت، بيونسيه” وهي صاحبة الرقم القياسي في حصد جوائز الجرامي ، حيث حصلت على 32 جائزة .

 

 

وصنعت تايلور سويفت إنجازاً غير مسبوق في تاريخها، حيث حصلت على لقب "ألبوم العام" للمرة الرابعة، فيما فازت بيلي آيليش في فئة أفضل أغنية ومايلي سايرس في فئة أفضل تسجيل.

 

وبهذا الإنجاز غير المسبوق عن ألبومها "ميدنايتس" Midnights، باتت سويفت الأكثر فوزاً بجوائز عن ألبوماتها، متقدمة على فرانك سيناترا وستيفي ووندر وبول سايمون، في هذا الحدث المعادل موسيقياً لجوائز الأوسكار السينمائية.

 

 

وفازت بيلي آيليش بجائزة أفضل كاتبة ومغنية  عن أغنيتها الحزينة What was I made for التي ألفّتها خصيصاً للموسيقى التصويرية لفيلم "باربي

 

 

أما مايلي سايروس فازت بجائزة أفضل تسجيل لهذا العام عن أغنيتها Flowers، متفوقة على تايلور سويفت ومنافسات أخريات من بينهن سِزا وبيلي إيليش.

 

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