ظافر العابدين| إصابة خطيرة حوّلت حياته وقصة زواج كالأحلام

تواجد الفنان التونسي ظافر العابدين بكاريزما مميزة في الفن المصري، وحقق فيها نجاح جماهيري كبير، وأصبح داخل قائمة المطلوبين باستمرار في الدراما والسينما، وشارك عدد كبير من نجوم الفن داخل مصر وخارجها، الأمر الذي جعل له بصمة مميزة داخل أذهان الجمهور المصري.

ظافر العابدين.. كرة القدم ودراسة علوم الحاسب والترجمة حتى باب التمثيل

لم يبدأ ظافر العابدين حياته المهنية كـ ممثل بشكل مباشر، فكان في البداية محترفًا في كرة القدم حتى بلوغه 23 عامًا بعد إصابته إصابة بالغة جعلته يترك الملاعب لأكثر من عامين.

بعد مرور فترة الإصابة التي جعلة أبواب الملاعب مغلقه في وجهه، حاول ظافر في عدد من المجالات كـ دراسة الحاسوب وعلومه، والتوسع في اللغات الأجنبية، وبداية من 2004 شارك بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات الأجنبية القصيرة مثل “dream team, the bill, the mark of kain”.

عاد ظافر إلى أرض الوطن تونس وشارك في عدد من المسلسلات أثقلت خبرته بشكل أكبر خاصة عند عرض مسلسل “مكتوب”، الذي حقق علامة مميزة عند الجمهور وعلى وجه التحديد شريحة النساء حيث كان يمتلك وجه وسيم وجسم رياضي وكاريزما تمثيلية خاصة به، الأمر الذي لفت أنظار المنتجين والمخرجين إليه لترشيحه في الأعمال الفنية المختلفة.

ظافر العابدين.. الظهور الأول في الدراما المصرية وإثبات موهبته بجدارة

دق ظافر العابدين أبواب الفن المصري في 2012، من خلال أول أعماله مسلسل “فرتيجو" مع الفنانة هند صبري والفنان نضال الشافعي، وانضم بعدها سريعًا إلى الموسم الرمضاني في 2013 من خلال مسلسل “نيران صديقة” مع “منة شلبي، كندة علوش، رانيا يوسف، عمرو يوسف، وغيرهم”، ويعتبر نقطة تحول في تواجده داخل أرجاء الفن المصري، ونجح بشكل ملفت لأنظار صانعي الفن في مصر.

ظافر العابدين.. نيران صديقة نقطة الانطلاق الحقيقة داخل مصر

بعد مسلسل “نيران صديق” توالت العروض المصرية على ظافر خاصةً على المستوى الدرامي ، من بينها “فرق توقيت، الخروج، تحت السيطرة، أريد رجلًا، حلاوة الدنيا، ليالي أوجيني، طلعت روحي”.

مراحل نجاح ظافر العابدين العربي

وعلى مستوى الدراما اللبنانية شارك في " 24 قيراط، كاراميل، والأجزاء الثلاث لـ عروس بيروت بدايةً من 2019 حتى 2022 مع كارمن بصيبص وسجل نجاح جماهيري كبير على المستوى العربي.

عودة منتظرة لموسم دراما رمضان 20254

غاب ظافر العابدين عن المشاركة الدرامية في موسم رمضان منذ 6 سنوات، بعد نجاح دوره في مسلسل ليالي أوجيني 2018، ليعود خلال الموسم القادم 2025، بعمل درامي جديد لم يكشف بعد عن تفاصيله وأبطاله.

ظافر العابدين..اختفى عن الدراما المصرية لفترة وعاد بـفيلم "أنف وثلاث عيون

رغم غيابه قليلًا عن الدراما المصرية، تواجد بشكل سينمائي مميز من خلال فيلم “أنف وثلاث عيون” الذي شارك في عدد من المهرجانات الدولية، وسجل إيرادات كبيرة في السينما المصرية والعربية

فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، وهو معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972.

وتم الإعلان عن عرضه العالمي الأول ضمن برنامج روائع عربية في الدورة دورته الثالثة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

شاركه البطولة "صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، مع ظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف. الفيلم رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.

ظافر العابدين.. قصة زواج كالأفلام

تزوج ظافر العابدين في 2007 من السيدة جوان فاريل بعد قصة حب استمرات لسنوات كُللت بالزواج، وكان اللقاء الأول بينهما أثناء عملهما في المسلسل الإنكليزي Dream Team، لتبدأ بينهما علاقة الصداقة بينهما ثم تطورت لعلاقة حب بين الثنائي توجت بالزواج عام 2007 بعد 5 سنوات من التعارف على بعضهما.

واحتفل الثنائي بزواجهما في بريطانيا، ورُزق الثنائي عام 2008 بابنتهما الوحيدة ياسمينة التي تبلغ من العمر حاليا 14 عاما وبعد زواج الثنائي وولادة ابنتهما الوحيدة قررت "جوان" زوجة العابدين اعتزال التمثيل لتتفرغ للأمومة ورعاية ابنتهما، خاصة مع كثرة سفر الزوج، وبعد سنوات اتجهت للغناء حيث تقوم بإحياء بعض الحفلات الموسيقية في بريطانيا وتقدم عروضا في لندن وكندا واليابان وغيرها من دول العالم.