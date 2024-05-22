فشل درامي وإنهاء حياة طيار.. أزمات محمد رمضان حجبت مهامه الفنية

من المؤكد أن لقب الفنان على شخص ما يلزمه بأن يكون محل اهتمامه فنه وكيفية التطور والتقدم ووضع إرضاء الجمهور بقدر الإمكان نصب عينه، لكن مع محمد رمضان هل يختفي هذا الهدف قليلًا مع حالة الجدل المستمرة حوله بسبب تصرفاته اللافتة للجمهور وتجعله في محل نقد دائم. تعرض محمد رمضان خلال الساعات القليلة الماضية لهجوم واسع بسبب حصوله على شهادة دكتوراه مزورة .

محمد رمضان وأزمة جديدة مع دكتوراه فخرية مزورة

حيث أعلنت الأجهزة الأمنية في مصر، ضبط القائمين على إحدى المؤسسات الشهيرة، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مقابل منحهم شهادات دراسية مزورة.

يذكر أن هذه المؤسسة سبق أن منحت عددا من الفنانين والمشاهير شهادة الدكتوراه الفخرية، بينهم النجم محمد رمضان، والفنانة سيمون، والمطرب أبو الليف، كما سبق وأقامت المؤسسة المذكورة فعاليات في لبنان.

ولم تكن أزمة تزوير الدكتوراه الفخرية هي الأولى في حياة محمد رمضان، حيث تصدر أزمه خلال السنوات الماضية العديد من الأزمات الفاصلة في حياته والتي أكثرت من حوله الانتقادات وموجات الهجوم.

محمد رمضان واتهامات بانهاء حياة الطيار أشرف أبو اليسر

كان أبرز تلك الأزمات مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر في 2020، بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن، قبل سنوات.، حتى وفاته في 2021، وعلى الفور جاء رد الجمهور على وفاته بسبب الأزمة النفسية التي أصيب بها بعد خسارة عمله ومكانته كـ طيار،وتسببت لاحقًا في أزمات جسدية أدت إلى وفاته.

وكانت بداية الدعوى، أن رمضان استغل صورة وجوده في قمرة الطيارة، المخصصة فقط لقائد الطائرة وطاقمها، واستخدمها رمضان فى مشهد استعراضى أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية لكابتن الطائرة. وعوقب الكابتن بتوقيع من هيئة الطيران المدني، بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

وتم رفع قضية بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من رمضان عن الأضرار، التى لحقت به، بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن، قبل سنوات

فشل مسلسل المشوار وتخبطات الإخراج

وبعدها فشل مسلسل “المشوار” الذي شارك في الموسم الدرامي الرمضاني 2023، الذي تعرض لأزمات إخراجية بداية من انسحاب المخرج محمد ياسين بعد الانتهاء من 10 حلقات، ليصبح«مشرف عام» على الإخراج، وليس مخرجًا للعمل كمان، وترك المسؤولية كاملة لمخرجي العمل حسام على، كريم الشناوي، محمد شاكر خضير، تامر عشري.

عيوب مسلسل المشوار وأزمة إخراجه

ومن بداية عرض حلقات المسلسل جاءت آراء رواد مواقع التواصل الإجتماعي سلبية إلى حد كبير حول أحداث المسلسل التي امتلأت بالمماطلة الزادة عن اللزوم والفراغ الدرامي بين الأبطال، وبالتالي فقدان هوية المسلسل وانطفاء شعلة عنصر التشويق .

ولم تتوقف أزمات محمد رمضان مع جمهوره ومتابعي الةسط الفني بشكل عام إلى هذا الحد، ف موجات الاستفزاز مستمرة في الارتفاع على سبيل المثال لا الحصر سياراته صوره داخل طائرته الخاصة والاستعانة بـ حلاق أو عاملة تدليك خاصة به، والتباهي دائمًا بسياراته الفارهة، بشكل يُلهي الجمهور عن هدف تواجده الأساسي في عالم الفن .

وأخيرًا وليس آخرًا جاءت حملت هجوم جديدة على محمد رمضان بالتزامن مع أحداث غزة ورفح العصيبة، وصمته التام عن نصرة القضية، وعدم التعليق على الأزمة الفلسطينية، نشر محمد رمضان فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر فيه وهو يدعي قبل صعوده على المسرح لإحياء حفله، وعلق عليه: لا استطيع الانقطاع عن عملي نظرًا لالتزامي بعقود مع شركات عالمية ولكن لم ولن أنسى إخوتي الفلسطينيين بالدعاء حتى قبل حفلاتي خارج المنطقة العربية أنا وكل فريق عملي ومؤسستي تعمل منذ ثلاثة أيام لإرسال المعونات اللازمة لهم.. وفي صلاة الجمعة الماضية هنا في كوت ديفوار طلبنا من أمام المسجد الدعاء للشهداء من النساء والأطفال وأن يصبر قلوبنا جميعًا.