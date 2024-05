احتفال ضخم بأول فيلم صومالي The Village Next to Paradise| صور

مهرجان كان 2024

تلقى أول فيلم صومالي The Village Next to Paradise يعرض في مهرجان كان 2024، استقبال جماهيري ضخم من رواد المهرجان، حيث أقيم عرضه العالمي الأول، اليوم، في قسم “نظرة ما” بالمهرجان بحضور الممثلين وطاقم العمل.

أجواء عرض فيلم The Village Next to Paradise في مهرجان كان 77

صاحب عرض الفيلم إشادات فنية واسعة على مختلف المواقع الفنية، كان أبرزها بقلم الناقد كريستوفر فورلياس لموقع Variety “بدأ المخرج باستكشاف الحياة في البلد الذي تركه وراءه، مستخدمًا السينما لسد الفجوة بين ذكريات وطنه والطريقة التي تصورها العدسات الأوروبية عن الصومال”، ويقول في مراجعته: “يقاوم المخرج الرغبة في تصوير الصوماليين على أنهم ضحايا لا حول لهم ولا قوة. يهتم هاراوي أكثر بالتحقيق في الروابط الحميمة لوحدته العائلية غير التقليدية ولكن المتماسكة، بينما يستكشف كيف يتحمل الأفراد المسؤولية عن أفعالهم أو يتهربون منها”.

آراء نقدية حول The Village Next to Paradise

كما كتب فابيان لوميرسيه “يفرض المخرج مو هاراوي حسه الرائع في خلق صورة سينمائية على حكاية مؤثرة ومقتضبة توضح مصائب الشعب الصومالي وقدرته على الصمود”، ويكمل قائلًا: “الفيلم يأخذ وقته ليرسم، من خلال عائلة صغيرة، صورة للصومال حيث الحاضر قاس للغاية، والماضي ثقيل بمن اختفوا، والمستقبل غامض”.

وكتبت عنه ليلى لطيف تحت عنوان “بداية واعدة”: “لقد أظهر العمل الروائي الطويل الأول لهاراوي بعض الإمكانيات المثيرة للغاية بالنسبة له وللقصص والمواهب التي لا تعد ولا تحصى التب تقع داخل حدود الصومال”.

أبطال فيلم The Village Next to Paradise وقصته

تدور أحداث الفيلم في قرية صومالية عاصفة، حيث تضطر عائلة أُعيد لم شملها حديثًا التنقل بين تطلعاتهم المختلفة والعالم المعقد المحيط بهم. الحب والثقة والمرونة سيدعمونهم خلال مسارات الحياة.



الفيلم، الذي يقدم نظرة واقعية ومؤثرة للحياة اليومية في الصومال، يضم مجموعة من الممثلين الصوماليين الناشئين، بما في ذلك أحمد علي فرح، وأحمد محمود صليبان، وعناب أحمد إبراهيم، الذين بثوا الحياة بالسيناريو من خلال أدائهم المقنع.



الفيلم من تأليف وإخراج مو هاراوي وبطولة أحمد علي فرح ومونتاج جوانا سكرينزي، التي حصلت على جائزة أفضل مونتاج من مهرجان جائزة الفيلم النمساوي عن فيلمها Great Freedom الحائز على العديد من الجوائز وقامت بتصميم الإنتاج نور عبد القادر، مع مدير التصوير مصطفى الكاشف في ثاني أفلامه الروائية الطويلة بعد فيلم 19 ب للمخرج أحمد عبد الله السيد والذي شهد عرضه العالمي الأول في الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي حيث شارك في المسابقة الرسمية وفاز بثلاث جوائز، منها جائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني في التصوير السينمائي للكاشف.





فاز مشروع فيلم The Village Next to Paradise بعدد من المنح الإنتاجية من بينها منحة صندوق السينما العالمية في مهرجان برلين السينمائي، كما فاز مشروع الفيلم بمنحة ما بعد الإنتاج (20 ألف يورو) من ورش أطلس بمهرجان مراكش الدولي للفيلم، وقد عبر الحاضرون عن إعجابهم بالفيلم وأشادوا بشكل خاص بالتصوير السينمائي للمصري مصطفى الكاشف.



الفيلم من إنتاج شركة فيلم فرايبيوتر في النمسا، وشركة مامال فى الصومال، وشركة كازاك للإنتاج في فرنسا، ونيكو فيلم في ألمانيا. تتولى المبيعات الدولية الشركة الفرنسية Totem Films وتتولى التوزيع السينمائي في فرنسا شركة Jour2Fête.