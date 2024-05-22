روحانيات الإنشاد في معهد الموسيقى

ضمن فعاليات الثقافة المصرية تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لفرقة الإنشاد الدينى تحت إشراف المايسترو عمر فرحات وذلك فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 24 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مختارات من الأناشيد والابتهالات الشهيرة منها ميدلى الحج وصلوا على الهادى وزيدوا صلاته ، وصلة من مقام الحجاز ، صلوا على سيد الثقلين ، وصلة من مقام راحة الأرواح إعداد حسام صقر ، مولويات من قدود حلبية ، كن مع الله لـ رشيد غلام ، علشانك يا نبينا لـ محمد فوزى ، يا رب أنا العبد الفانى لـ محمد ثروت ، توشيح فؤادى غدا للشيخ سيد موسى ، سلام على النبى لـ عبد المنعم الحريرى ، النبى غالى من الفلكلور المصرى ، النبى ذاك الإمام من التراث الصوفى ، هل دعاك الشوق لـ عباس الديب ، سكتك سلامة لـ مرسى الحريرى ، أسماء الله الحسنى للشيخ سيد مكاوى ، أداء إيهاب ندا ، محمد عبد الحميد ، أحمد بكر ، فارس عبد العال ، حسام صقر ، بلال مختار ، محمد الجزار ، نور سليم.

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعده على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء المناسبات الدينية التى تحتفل بها دار الأوبرا فى مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

نبذة عن مبنى دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.