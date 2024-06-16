شروط التقديم في مدارس مصر المتكاملة الذكية 2024
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط التقديم في مدارس مصر المتكاملة للعام الدراسي 2024-2025.
وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقدم في مدارس مصر المتكاملة للغات "EiLS" بداية من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024.
ويتاح التقديم إلكترونيًا في مدارس مصر المتكاملة للمرحلة الأولى من رياض الأطفال حتى 30 يونيو الجاري.
مدارس مصر المتكاملة حكومية ذكية
وأوضح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مدارس مصر المتكاملة للغات تعد مدارس حكومية ذكية تواكب التطورات العالمية للثورة الصناعية الرابعة.
ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن مدارس مصر المتكاملة تهدف إلى خلق جيل متميز وقادر على مواكبة التغيرات العالمية، فى ضوء رؤية مصر 2030، وتقوم بتطبيق القيم والمهارات الحياتية عمليا، وتقليل الوقت النسبي لاختبارات نصف ونهاية العام، بالإضافة إلى التركيز على تنمية مهارات البحث و العمل الجماعي.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدارس مصر المتكاملة تتميز بتطبيق نظام اليوم الكامل للطلاب، كما تتميز بتطبيق وتنفيذ المناهج وفقا للمعايير الدولية، والتعليم القائم على الإبداع.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام الدراسة في مدارس مصر المتكاملة يعتمد على تخصيص 80 في المائة للأنشطة و20 في المائة للاختبارات، بالإضافة إلى التركيز على تعليم الأقران وبناء شخصية الطالب، فضلا عن أن مصروفاتها الدراسية تتناسب مع الأسر متوسطة الدخل.
شروط التقديم في مدارس مصر المتكاملة 2024
- يشترط ألا يقل السن للمتقدم للمستوى الأول من رياض أطفال KG1 في مدارس مصر المتكاملة 2024 عن أربع سنوات ولا يزيد عن أبع سنوات و11 شهر و29 يوم فى أول أكتوبر من العام الحالي 2024.
- يجب أن يكون الوالدين مصريين ويتم التقدم من خلال أحد الوالدين وفي حالة عدم وجود الأبوين، يتم تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقارى أو من إحدى السفارات المصرية بالخارج بمقر عمل ولى الأمر، ويكون التوكيل بالتقدم إلى مدارس مصر المتكاملة.
- يشترط حصول الوالدين على مؤهل عالى وتقديم كل المستندات التي تثبت ذلك.
- لابد أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية في مدارس مصر المتكاملة 2024 .
- عقب غلق باب التقديم إلكترونياً، في مدارس مصر المتكاملة 2024، يتم مراجعة البيانات من قبل المختصين، وفى حالة توافقها مع شروط التقديم الخاصة بمدارس مصر المتكاملة يتم إبلاغ ولى الأمر بموعد المقابلة الشخصية للطفل عبر البريد الإلكتروني الخاص بأولياء الأمور فقط لذا يرجى كتابته بشكل صحيح.
- وفي حالة اجتياز الطفل المقابلة الشخصية يتم التأهل للمرحلة التالية وهي المقابلة الشخصية للوالدين وبالتالي إذا لم يجتاز الطفل المقابلة الشخصية لن يتم مقابلة الوالدين.
- لابد من حضور الوالدين أو الوصي القانوني على الطفل للمقابلة الشخصية.
- يعد التخلف عن حضور المقابلة الشخصية للطفل مسئولية ولى الأمر، ونتيجة لذلك يعتبر هذا رفضاً صريحاً لالتحاق نجله / كريمته بمدارس مصر المتكاملة.
- يتم قبول ( الطالب / الطالبة) طبقاً للأفضلية المطلقة لمجموع درجات المقابلة الشخصية للطفل ومقابلة أولياء الأمور.
- في حالة اكتشاف أى بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أيه معلومات عن حالة الطفل يتحمل ولى الأمر المسئولية وما تتخذه مدارس مصر المتكاملة 2024 من إجراءات.