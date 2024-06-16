شروط التقديم في مدارس مصر المتكاملة الذكية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط التقديم في مدارس مصر المتكاملة للعام الدراسي 2024-2025.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقدم في مدارس مصر المتكاملة للغات "EiLS" بداية من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024.

ويتاح التقديم إلكترونيًا في مدارس مصر المتكاملة للمرحلة الأولى من رياض الأطفال حتى 30 يونيو الجاري.

مدارس مصر المتكاملة حكومية ذكية

وأوضح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مدارس مصر المتكاملة للغات تعد مدارس حكومية ذكية تواكب التطورات العالمية للثورة الصناعية الرابعة.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن مدارس مصر المتكاملة تهدف إلى خلق جيل متميز وقادر على مواكبة التغيرات العالمية، فى ضوء رؤية مصر 2030، وتقوم بتطبيق القيم والمهارات الحياتية عمليا، وتقليل الوقت النسبي لاختبارات نصف ونهاية العام، بالإضافة إلى التركيز على تنمية مهارات البحث و العمل الجماعي.



وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدارس مصر المتكاملة تتميز بتطبيق نظام اليوم الكامل للطلاب، كما تتميز بتطبيق وتنفيذ المناهج وفقا للمعايير الدولية، والتعليم القائم على الإبداع.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام الدراسة في مدارس مصر المتكاملة يعتمد على تخصيص 80 في المائة للأنشطة و20 في المائة للاختبارات، بالإضافة إلى التركيز على تعليم الأقران وبناء شخصية الطالب، فضلا عن أن مصروفاتها الدراسية تتناسب مع الأسر متوسطة الدخل.

شروط التقديم في مدارس مصر المتكاملة 2024