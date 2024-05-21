بعد 13 عاماً.."زملكاوي أنا" لـ عزيز الشافعي تشعل حماس جمهور الفارس الأبيض

احتفالات جمهور نادي الزمالك التي انطلقت مساء أمس الأحد 19 مايو حتي الآن بهتافات أغاني لفريقهم المفضل، وصمد الـ 80 ألف مشجع خلف الفارس الأبيض في مباراته بنهائي كأس الكونفدرالية 2024، التي انتهت بتتويج الزمالك باللقب، وأخذوا يرددوا أغنية "زملكاوي أنا" للتعبير عن حب وإنتمائهم لنادي الزمالك، وهي الأغنية التي قدمها الفنان عزيز الشافعي قبل 13 عاما "الفانلة البيضا بخطين حمر أنا هفضل أحبها طول العمر أنا هفضل أحبها طول العمر .. زملكاوى أنا بهذه الكلمات تغنى"

عزيز الشافعي

قصة أغنية "زملكاوي أنا" أيقونة نادي الفارس الأبيض

أغنية "زملكاوي أنا" التي أصبحت أيقونة لجمهور الزمالك يتغني بها في كل مكان لها قصة طويلة، حكاها عزيز الشافعي وحكى كيف جاءت فكرتها.

قدم عزيز الشافعي أغنية "زملكاوي أنا" ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم احتفالا بمئوية الزمالك عام 2011 قبل 13 عاما، في هذه الفترة كان الزمالك يمر بأزمة ولم يكن في أفضل حالته، لم يكن هناك مجلس إدارة منتخب وكانت اللجنة الموجودة لن تتمكن من الاحتفال بمئوية الزمالك بسبب الميزانية.

فكر عزيز الشافعي مع الكاتب عمر طاهر في الاحتفال بمئوية الزمالك بطريقة مختلفة وقرر أن يطرح ألبوم "زملكاوي أنا" وهي فكرة جديدة لم تحدث في مصر من قبل.

ضم الألبوم 11 أغنية قام بغنائها عزيز الشافعي بمشاركة نادر نور ومصطفى شوقي محمد سويد والمطربة منى يوسف، وكانت كلمات أغاني ألألبوم وألحانه لعزيز الشافعي محمد سويد والمطربة منى يوسف، أما الإنتاج فكان تبرعا من د.أشرف الكردي ووائل صلاح، والتوزيع لشركة طارق عبد الله "هاي كواليتي".

عزيز الشافعي

طرح عزيز الشافعي الألبوم يوم 31 ديسمبر 2010، وهو يوم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وانتهت وقتها بالتعادل السلبي، ووقتها قام عزيز الشافعي بحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "المئوية سوا"، ليشارك الجمهور معه في الاحتفال بالزمالك.

وبعد مرور 13 عاما لا تزال هذه الأغنية هي رمز لجمهور الزمالك وتعبر عن حبهم للنادي، وكما كان عزيز الشافعي صاحب نقطة الانطلاق وفكرة الاحتفال بمئوية الزمالك في حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الفوز بكأس الكونفدرالية طالب جمهوره بمشاركته بفيديوهات من احتفالات الجمهور في الاستاد على أغنية "زملكاوي أنا".

عزيز الشافعي

وحقق الزمالك لقب الكونفدرالية الثاني في تاريخه بعد فوزه بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينه وبين نهضة بركان المغربي في إياب نهائي البطولة وأقيمت على استاد القاهرة.