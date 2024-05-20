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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

كواليس لقاء سعد لمجرد وصلاح الكردى مع فهد الزاهد

سعد لمجرد وصلاح الكردى
سعد لمجرد وصلاح الكردى وفهد الزاهد

ألتقى النجم سعد لمجرد كل من المطرب والملحن صلاح الكردى والمنتج فهد الزاهد، داخل أحد المطاعم، للاتفاق على مشاريع فنية جديدة ستجمع الثلاثة خلال الفترة المقبلة.

سعد لمجرد وصلاح الكردى وفهد الزاهد

جاء هذا اللقاء على خلفية التعاون الأخير بين الكردى والزاهد، حيث حققت أغنيتهما الأخيرة "عينى مشتاقة" نجاحا كبيرا، كما أن هذا اللقاء سيعيد الكردى للتعاون مجددا مع سعد لمجرد بتوقيع فهد الزاهد، وذلك بعد فترة غياب بلغت 17 عاما، حيث لم يتعاون الكردى ولمجرد طوال هذه الفترة.

أعمال المنتج فهد الزاهد 

فى سياق مختلف يستعد المنتج فهد الزاهد، لطرح أغانى جديدة لعدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى منهم أغنيتين للنجمة نوال الزغبى، هما أغنية مصرية بعنوان "قصر الشوق"، من كلمات فهد الزاهد، وخالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، أما وأخرى خليجية  تحمل عنوان "القدر والشوق"، من كلمات فهد الزاهد أيضا وخالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع محمد عباس، وأغينة للنجم عاصى الحلانى بعنوان "العين عليه"، من كلمات خالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع محمد عباس.

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