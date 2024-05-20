جدول وموعد امتحانات الثانوية العامة 2024

الثانوية العامة 2024.. تزامنًا مع اقتراب امتحانات العام الدراسي الحالي، يبحث العديد من الطلاب عن مواعيد عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 طبقًا للمواعيد المعلنة بالجدول.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 للعام الدراسي الحالي، بداية من شهر يونيو المقبل، ويبدأ جدول الثانوية العامة 2024 بعقد المواد غير المضافة للمجموع.

وأكدت الوزارة، أن مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس مواصفة العام الماضي، ولا يوجد تغيير فى عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 الاختيارية والمقالية، مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

- يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024، امتحان الاقتصاد والإحصاء.

- يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، امتحان اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024، امتحان الفيزياء والتاريخ.

- يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024، امتحان الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، امتحان الجيولوجيا و علم النفس والاجتماع، وامتحان الرياضيات البحتة «جبر والهندسة الفراغية».

- يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024، امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل».

- يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024، امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية «استاتيكا»، وامتحان الفلسفة والمنطق.

- يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024، امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».