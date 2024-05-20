طريقة الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة.. يبحث أولياء الأمور على مدار الساعة عبر محرك البحث "جوجل" عن أرقام جلوس الثانوية العامة، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد استلام أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024 نهاية شهر مايو الجاري.

امتحانات طلاب الثانوية العامة

وفي السياق تبدأ امتحانات طلاب الثانوية العامة يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 بالمواد التي لا تضاف للمجموع الكلي، على أن تبدأ المواد التي تضاف للمجموع عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 يوم 22 يونيو 2024.

طريقة الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

في البداية الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا

يجب اختيار الخدمات الإلكترونية.

النقر على بوابة مركز المعلومات.

عليك اختيار أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.

يجب تسجيل البريد المدرسي الموحد.

أخيرًا يظهر رقم الجلوس الخاص بالطالب.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

يوم الإثنين 10 يونيو 2024، امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء 12 يونيو 2024، امتحان الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت 22 يونيو 2024، امتحان اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت 29 يونيو 2024، امتحان الفيزياء والتاريخ.

يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت 6 يوليو 2024، امتحان الكيمياء والجغرافيا.

يوم الأربعاء 10 يوليو 2024، امتحان الجيولوجيا والجبر والهندسة وعلم النفس.

يوم السبت 13 يوليو 2024، امتحان الرياضيات تفاضل وتكامل.

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024، امتحان الأحياء واستاتيكا، الفلسفة والمنطق.

يوم السبت 20 يوليو 2024، امتحان الديناميكا.