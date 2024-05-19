محافظة الجيزة: قرعة الكترونية لتسكين ٣٦٩ محل وباكية بسوق العياط الجديد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حرصه التام على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمحافظة فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع على ثقافة العمل الحر.

وناقش المحافظ، فعاليات إجراء القرعة الالكترونية لتسكين ٣٦٩ وحدة بيعيه باكيات و محلات، بسوق مدينة العياط الحضاري الجديد الذي انشأته المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية بالمدينة ونقل فروشات الباعه الجائلين والمفترشين للطريق العام ونقل باكيات السوق العشوائي القديم داخلة.

وأوضح راشد بأن سوق العياط الحضاري مقام علي مساحة ٣٧٠٠ م٢ ويتكون من دور أرضي وأول بإجمالي عدد ٤١٩ وحدة بيعيه حيث تم إقامته و تجهيزه بالكامل بأنظمة الإنذار الآلى والتعامل مع الحرائق ومدعوم بجميع وسائل الحماية والأمان مع توصيل المرافق اللازمة ( مياه - كهرباء - صرف صحي).

وأشار المحافظ بأنه تم تخصيص عدد من الموظفين المكلفين علي مدار اليوم بإدارة السوق وأفراد آمن ونظافة مع متابعة أعمال الصيانة الدورية للحفاظ عليه وضمان عوامل الاستدامة ، إلي جانب توفير دورات مياه وكافيتريا لخدمة الباعة والمترددين علي السوق ، مضيفا بأن القرعة شملت تسكين عدد ٢٠ محل للبائعين المتقدمين علي محلات تشمل أنشطة " جزارة وأسماك ودواجن وتسكين عدد ١٢١ محل للبائعين المتقدمين علي أنشطة ملابس وأحذية بالإضافة الي تسكين عدد ٢٢٨ فروشات وباكيات بالسوق .