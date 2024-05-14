مستفيدو “ابني بيتك” يستغيثون بوزير الإسكان

استغاث عدد كبير من المستفيدين من مشروع “ابني بيتك” بوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وطالبوا بالنظر إلى شكواهم والعمل على تلبية مطالبهم.

وقالوا “طلب الى معالي الوزير الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان، تحية طيبة وبعد، في إطار تعاملكم الرائع وسعة اّفق سيادتكم للتيسير على المواطنين فيما يتعلق بالتعديلات القانونية والتنفيذية بتقنين بعض المخالفات نلتمس من سيادتكم وبالنيابة عن مستفيدي مشروع ابني بيتك ضرورة النظر في الطلبات الأتيه لما فيها من تيسيرات على المواطنين”.

وجاءت المطالب كالتالي:

• كان ولا يزال يعاني مستفيدو مشروع ابني بيتك من ضيق المساحة المنفذ عليها منازلهم والمتمثلة في 50% من مساحة قطعة الارض وبخصم مساحة السلم يتبقى في حدود الـ 60 متر مساحة الوحدة

لذا نلتمس من سيادتكم ضرورة السماح لمستفيدي المشروع والملتزمين باشتراطات التراخيص أن يسمح لهم بإضافة الردود الجانبي والامامي والخلفي كل نموذج حسب وضعة لتعديل المساحات الصعبة جدا وبالمساواه بالمواطنين المتصالحين علي مخالفاتهم ولو طبقا لنفس اسعار لائحة التقنين الجديدة.

• نلتمس ونتمي ضرورة السماح لمستفيدي مشروع ابني بيتك وبالمساوة مع مشروعات الاسكان بالقطع ذات المساحات الصغيرة بالسماح لهم بتنفيذ سلم الدور الاخير، وكذا تنفيذ غرف الخدمات بالسطح حسب النسب القانونية المعتادة.

• كما نلتمس توجية أجهزة المدن بإعادة التصريح لمستفيدي المشروع بفتح باب خلفي وجانبي بالنسبة للقطع المطلة على طرق خلفية وجانبية كما كان معمول به سابقا.

• ونلتمس ايضا اعفاء المستفيدين من شرط مرور 5 سنوات على المرحلة الثالثة كشرط لإمكانية نقل الملكية للمنازل، حيث انه انقضي مقصدة.